Zwei direkte Freistoßtore bringen Zwanzigern den Sieg Taskale und Agirbas verhelfen Frechen 20 mit jeweils direkten Freistoßtoren zum souveränen Heimsieg gegen den 1. FC Düren von Niklas Lohrer · Heute, 13:06 Uhr · 0 Leser

Frechen 20 hatte wieder Grund zum Jubeln – Foto: Nick Förster

Die SpVg Frechen 20 hat trotz Personalsorgen den 1. FC Düren mit 4:0 besiegt. Der Gastgeber zeigte eine reife und konzentrierte Leistung. Vor allem eine rote Karte und zwei direkt verwandelte Freistöße entschieden die Partie frühzeitig.

Doppelschlag vor der Pause entscheidet das Spiel Dabei begann die Partie zunächst ausgeglichen. Düren hatte in der Anfangsphase sogar die große Chance zur Führung. Philipp Simon ließ diese nach starker Einzelaktion in der 24. Minute ungenutzt, als er freistehend knapp am Pfosten vorbeischoss. Frechen zeigte sich anschließend effizient: In der 32. Minute traf Patrick Friesdorf nach einer sehenswerten Kombination über Ruhrig und Dilley zum 1:0. Kurz vor der Pause schlugen die Gastgeber dann doppelt zu.

Zunächst verwandelte Taskale einen direkten Freistoß zum 2:0 (44.), ehe Doll nur eine Minute später nach Vorarbeit von Dilley zum 3:0 einschob (45.). Innerhalb weniger Minuten war die Partie damit praktisch entschieden. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Frechen dominant. In der 53. Minute sah Dürens Torwart Yannick Marko die Rote Karte, nachdem er Friesdorf nur noch per Foul stoppen konnte. Den Schlusspunkt setzte Agirbas in der 65. Minute. Erneut per direktem Freistoß zum 4:0.