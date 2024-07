Zwei Derbys zum Start für die Freiburger Teams

In der Fußball-Verbandsliga sind zum Saisonstart am zweiten August-Wochenende aus Sicht der Vereine des Bezirks Freiburg zwei Derbys angesetzt.

Am Samstag, 10. August, erwartet der VfR Hausen um 15.30 Uhr den FC Teningen. Einen Tag später gastiert der Freiburger FC um 15 Uhr beim aktuellen Vizemeister FC Auggen. Der FC Denzlingen empfängt am 10. August den SV Linx (14 Uhr). Die SF Elzach-Yach spielen am gleichen Tag um 15 Uhr zu Hause gegen den SV Bühlertal, zeitgleich gastiert Aufsteiger FC Waldkirch beim SV 08 Kuppenheim. Das südbadische Eröffnungsspiel bestreiten am Freitag, 9. August, der SC Durbachtal und der Offenburger FV (18.30 Uhr). Der Spielplan der Regionalliga Südwest, die bereits vom 26. bis 28. Juli ihren ersten Spieltag absolviert, soll am Mittwoch veröffentlicht werden.