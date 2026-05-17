Zwei Aufsteiger zur Oberliga Westfalen 2026/27 stehen fest Einer ist ein Rückkehrer nach 23 Jahren von red · Heute, 20:48 Uhr · 0 Leser

Hordel (links) und Maaslingen (rechts) treffen sich in der kommenden Saison in der Oberliga. – Foto: Harald Szczygiol/Lars Paterok

Der Düsseldorf-Abstieg aus der 2. Bundesliga ließ zwei Westfalenligisten am drittletzten Spieltag feiern. Beide sind klar auf Kurs Meisterschaft, doch rechnerisch fix ist diese noch nicht. Dagegen ist der Aufstieg nun klar, da auch die Zweitplatzierten beider Westfalenliga-Staffeln in die Oberliga Westfalen aufrücken werden, damit diese in der kommenden Spielzeit mit der Sollstärke von 18 Mannschaften an den Start gehen kann. In der Staffel 1 ist dies der SC RW Maaslingen, der den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte feiert. Aus der Staffel 2 kehrt die DJK TuS Hordel, die zwischenzeitlich in die Landesliga abgestürzt war, nach 23 Jahren in das westfälische Amateuroberhaus zurück.

SC RW Maaslingen Der SC RW Maaslingen gehört zum Fußball-Kreis Minden und verteidigte kürzlich als klassenhöchstes Team auch standesgemäß den Kreispokal. Seit dem 16. Spieltag thronen die Rot-Weißen an der Spitze der Westfalenliga 1. Die beste Defensive der Liga gewann heute gegen den FSC Rheda mit 1:0 und ist damit seit 406 Spielminuten ohne Gegentor.

Der Ortsteilverein aus der knapp 25.000-Einwohner-Stadt Petershagen spielt bereits seit 1994 durchgängig in der Landesliga oder Westfalenliga. Der erstmalige Aufstieg in die sechsthöchste Spielklasse gelang 2007. Für höhere Sphären kam Maaslingen aber bis 2023 nie in Frage. Nach dem vierten Aufstieg in die Westfalenliga gelang auf Anhieb ein starker Platz 7 mit Tuchfühlung zu den vorderen Plätzen. Es folgte im vergangenen Jahr die um einen Punkt verpasste Meisterschaft. Eine Aufstiegsrunde gab es nicht. Nun also die Krönung unter Coach Sergej Bartel, der die Mannschaft innerhalb von vier Jahren aus der Landesliga in die Oberliga geführt hat. DJK TuS Hordel