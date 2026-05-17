Düsseldorf-Abstieg löst "positive Kettenreaktion" in Westfalen aus

Der SC Greven 09 (in Schwarz) scheiterte in der vergangenen Saison im Aufstiegsrunde-Finale und bekommt überraschend die nächste Chance. – Foto: Thorsten Zelinski

Insbesondere die Bezirksligisten dürften von diesem Verlauf sehr überrascht sein, so dass einige Urlaubsplanungen möglicherweise nochmal überdacht werden müssen. Als Startdatum für die Aufstiegsspiele hatte der FLVW bereits Donnerstag, den 4. Juni (Fronleichnam), bekanntgegeben. Vier der zwölf Bezirksliga-Vizemeister werden aber aufgrund eines Freiloses erst am Sonntag darauf starten müssen.

Es schien lange so gut wie ausgeschlossen, dass keine westfälische Regionalliga-Mannschaft absteigt. Doch durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga tritt dieses Szenario tatsächlich ein. Die Vizemeister in den überkreislichen Staffeln im Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) profitieren.

Tabellenführer SC RW Maaslingen hat plötzlich den Aufstieg sicher. Dem Zweitplatzierten SC Westfalia Kinderhaus fehlt nur noch ein Zähler, um den SC Peckeloh hinter sich zu lassen und ebenfalls den Aufstieg einzutüten.

Auch die DJK TuS Hordel darf heute feiern. Aufgrund des immens besseren Torverhältnisses scheint auch die Meisterschaft bereits entschieden. Aber durch den Düsseldorf-Abstieg ist der Aufstieg nun vorzeitig sicher. Wie Kinderhaus fehlt dem Zweitplatzierten SpVgg Horsthausen nur noch ein Zähler, um den DSC Wanne-Eickel hinter sich zu lassen. Der DSC verspielte heute eine 3:0-Pausenführung gegen den TuS Erndtebrück und ging mit 4:5 als Verlierer vom Platz. Der Düsseldorf-Abstieg macht die Niederlage noch bitterer.

Drei der vier Vizemeister dürfen in die Westfalenliga aufsteigen

Landesliga 1

Es ist ein enges Rennen zwischen dem SC Herford und dem VfB Schloß Holte um die Meisterschaft. Da Verfolger FC RW Kirchlengern heute überraschend bei Kellerkind SVKT 07 Minden mit 1:2 verloren hat, haben Herford und Schloß Holte bei vier bzw. fünf Punkten Vorsprung und dem deutlich besseren Torverhältnis zumindest die Aufstiegsrunde fast schon in der Tasche.

Landesliga 2

Spitzenreiter SuS Bad Westernkotten hat die Aufstiegsrunde sicher und rangiert zwei Punkte vor dem SV Germania Salchendorf, der seinerseits mit fünf Punkten Vorsprung vor dem FC Borussia Dröschede rangiert. Es scheint nur noch die Frage zwischen den beiden Spitzenteams zu sein: Wer steigt direkt auf und wer nimmt an der Aufstiegsrunde teil?

Landesliga 3

Der FC Roj steht seit der vergangenen Woche als Meister fest. Dahinter gibt es ein enges Rennen um die Vizemeisterschaft zwischen dem VfL Kamen, dem SV Wanne 11 und dem FC Marl, die allesamt heute siegreich waren. Am nächsten Spieltag stehen sich Marl und Kamen gegenüber.

Landesliga 4

Schneckenrennen in der nördlich gelegenen Staffel. Es scheint, als wenn niemand mit voller Überzeugung Meister werden möchte. Spitzenreiter SpVg Emsdetten ging beim SV RW Deuten mit 0:3 unter, der sich plötzlich wieder Hoffnung auf die Vizemeisterschaft machen darf. Zwischen Emsdetten und Deuten rangieren die punktgleichen SC Altenrheine, Lüner SV und SV Burgsteinfurt. Lünen hatte spielfrei, Altenrheine und Burgsteinfurt kamen heute nicht über ein Remis hinaus. Spannung pur! Nur noch ein direktes Duell der Top 5 steht aus, am letzten Spieltag treffen sich Altenrheine und Burgsteinfurt.

Einer der zwölf Vizemeister darf in die Landesliga aufsteigen

Bezirksliga 1

Der TuS GW Pödinghausen ist seit heute Meister. Dahinter hat der BV Stift Quernheim die Aufstiegsrunde heute gesichert, da die SG FA Herringhausen/Eickum sang- und klanglos verloren hat.

Bezirksliga 2

Der TuS Lipperreihe und die Spvg Steinhagen rangieren punktgleich mit großem Vorsprung an der Spitze. Da Lipperreihe aber nur noch eine Partie auszutragen hat, hat Steinhagen alle Trümpfe in der Hand. Für Lipperreihe wäre es die vierte Vizemeisterschaft und die zweite Teilnahme an einer Aufstiegsrunde in der jüngsten Vergangenheit. Im Mai 2023 scheiterte Lipperreihe damals an Fatih Türkgücü Meschede.

Bezirksliga 3

Der TBV Lemgo hat heute die Meisterschaft eingetütet. Die SG Belle-Cappel-Leopoldstal hält den Kurs Platz 2, muss sich aber noch mehreren Verfolgern erwehren. Die Spvg Brakel, der SuS Westenholz und der FC Dahl/Dörenhagen rangieren in Schlagdistanz. Dahl/Dörenhagen vergab eine bessere Ausgangsposition durch das 1:1-Remis beim abstiegsgefährdeten TuS Bad Driburg. Dahl/Dörenhagen und Brakel stehen sich am nächsten Spieltag noch gegenüber.

Bezirksliga 4

Die SG Bödefeld/Henne-Rartal wurde souveräner Meister. Der SV Brilon steht schon seit letzter Woche als Vizemeister fest und darf sich nun auf die Aufstiegsrunde vorbereiten.

Bezirksliga 5

Spitzenreiter RW Hünsborn verspielte in Rüblinghausen eine 2:0-Führung und rettete am Ende zumindest noch einen Punkt, der Platz 1 verteidigte, da die VSV Wenden Schlusslicht Türkiyemspor Plettenberg - fast wettbewerbsverzerrend - mit 25:1 abschießen durfte. Wenden hat nun einen Punkt Rückstand und sich das deutlich bessere Torverhältnis verschafft. Der VfR Rüblinghausen hat heute seine letzte Chance auf Platz 2 vertan.

Bezirksliga 6

Top-Favorit Kirchhörder SC war souveräner Meister geworden. Aufsteiger SV Ararat Gevelsberg darf in die Aufstiegsrunde. Platz 2 stand bereits seit letzter Woche fest.

Bezirksliga 7

Der SVE Heessen feierte heute die Meisterschaft. Die punktgleichen Beckumer SpVg und TuS Freckenhorst werden den Aufstiegsrundenteilnehmer unter sich ausspielen. Die TuS SG Oestinghausen erwartet zwar nächste Woche Beckum, hat aber bei fünf Punkten Rückstand nur noch Außenseiterchancen.

Bezirksliga 8

Die SG Massen ist heute offiziell Meister geworden, war dies aber eigentlich schon seit zwei Wochen, weil das Toverhältnis einfach überirrdisch ist. Aufsteiger KF Sharri, der schon lange Platz 2 sicher hat, darf auch noch vom Aufstieg träumen und trainiert ab sofort für die Entscheidungsspiele.

Bezirksliga 9

Der FC 96 Recklinghausen steht als Meister fest. Der lange auf Augenhöhe wandelnde Erler SV scheint die Vizemeisterschaft noch zu verspielen. Nach dem heutigen 1:1 gegen den TuS Haltern (fünftes Sieglos-Spiel in Folge) ist der Gelsenkirchener Rivale SV Horst-Emscher vorbeigezogen und hat einen Punkt Vorsprung. Auch SF Bulmke hat noch theoretische Chancen auf die Vizemeisterschaft.

Bezirksliga 10

Der SV Westrich hat heute die Meisterschaft gefeiert, der FC Castrop-Rauxel seit heute Platz 2 und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrunde sicher. Im vergangenen Jahr scheiterte Castrop-Rauxel als Vizemeister direkt in der 1. Runde.

Bezirksliga 11

Dreikampf an der Spitze zwischen dem TSV Raesfeld, dem SuS Stadtlohn und der TSG Dülmen. Raesfeld hat am letzten Spieltag spielfrei und kann sich nächstes Wochenende zumindest die Vizemeisterschaft sichern.

Bezirksliga 12

Der SC Münster 08 ist fast durch: sechs Punkte und neun Tore beträgt der Vorsprung auf den SC Greven 09, der Platz 2 sicher hat. Auch Greven hat viel Aufstiegsrunden-Erfahrung. Im vergangenen Jahr scheiterten die Münsterländer im Finale gegen den USC Altenautal nach Verlängerung.

Die Übersicht, wer in den Bezirksliga-Staffeln für die Aufstiegsrunde in Frage kommt:

BL 1 - BV Stift Quernheim

BL 2 - TuS Lipperreihe/Spvg Steinhagen

BL 3 - SG Belle-Cappel-Leopoldstal/Spvg Brakel/SuS Westenholz/FC Dahl/Dörenhagen

BL 4 - SV Brilon

BL 5 - RW Hünsborn/VSV Wenden

BL 6 - SV Ararat Gevelsberg

BL 7 - Beckumer SpVg/TuS Freckenhorst/TuS SG Oestinghausen

BL 8 - KF Sharri

BL 9 - SV Horst-Emscher/Erler SV/SF Bulmke

BL 10 - FC Castrop-Rauxel

BL 11 - TSV Raesfeld/SuS Stadtlohn/TSG Dülmen

BL 12 - SC Münster 08/SC Greven 09