Zwei "Ankerspieler mit Stallgeruch": Doppelte Rückkehr nach Deutz

Mit Sicherheit keine schlechte Idee, der Mannschaft von Trainer Serkan Dalman etwas Erfahrung hinzuzufügen. Das Hinrundenfazit dürfte mit einer Platzierung in der Top fünf zwar grundlegend positiv ausfallen, in den Duellen mit den Top-Teams der Liga und besonders in Sachen Auswärtsbilanz ist aber noch Luft nach oben. Gut vorstellbar, dass gestandene Spieler hier einen Unterscheid ausmachen können.

Vom Tor in den Sturm - und zurück

Etwas kurios liest sich der fußballerische Lebenslauf von Maurice Nguyen. Während der 27-Jährige, der in der Jugend unter anderem bei Bayer Leverkusen und Alemannia Aachen ausgebildet wurde, in seinen sieben Jahren in Deutz als Torwart auflief, versuchte er sich nach seinem Wechsel zu Lindlar als Feldspieler. Fortan spielte Nguyen als Stürmer - und das überaus erfolgreich. Mit 38 Tore und zehn Vorlagen schoss er den TuS zum Aufstieg. Bei den 05ern soll Nguyen nun aber wieder Tore verhindern. "Maurice wird in unseren Planungen - und auch auf eigenem Wunsch, wieder zwischen den Pfosten stehen", erklärt Ardic. Torjäger hat Deutz dank Giancarlo Lorè und Boris Kivoma auch eigentlich genug. Falls in der Offensive dennoch mal Not am Mann ist, hat Trainer Dalman jetzt allerdings ein besonderes Ass im Ärmel.

Anders als bei Nguyen ist die Rolle von Niklas Grob einfacher zu beurteilen: Der 29-Jährige ist Mittelfeldspieler. Grobs Karriereweg im Seniorenbereich ist quasi identisch wie der von Nguyen. Dass Grob wichtige Führungsqualitäten besitzt, bewies er beim Abstecher zum TuS Lindlar. In der Aufstiegssaison war er nicht nur aufgrund von 22 Scorerpunkten (13 Tore, neun Vorlagen) wichtig, sondern führte seine Mannschaft sogar als Kapitän auf den Platz.

Neben allen sportlichen Qualitäten waren offensichtlich aber auch persönliche Beweggründe ein wichtiger Faktor für die doppelte Rückkehr. "Beide haben Stallgeruch und passen menschlich perfekt zum Verein. Sie tragen die Deutzer DNA in sich und wir freuen uns sehr, dass Niklas und Maurice wieder nach Hause zurückkehren", freut sich Ardic.