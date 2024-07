Zuwachs in allen Mannschaftsteilen

Ebenfalls aus Thamsbrück stößt Hannes Lochmüller nun nach Gottern. Am 22-Jährigen bohrten die Verantwortlichen in Großengottern schon in den letzten Jahren. Nun konnte an diese Personalie der berühmte Haken gesetzt werden. In der Kreisliga bewies er in den letzten Jahren eindrucksvoll seine Abschlussqualitäten. 66 Kreisliga-Spiele und 67 Tore stehen in seiner FuPa-Vita. Der Offensivspieler gibt Robert Rodriguez dabei Optionen in der Offensive, da er flexibel im Zentrum oder auf Außen eingesetzt werden kann. „Er ist ein Junge aus der Region. Das ist immer gut. Seine Qualitäten hat er in der Schnelligkeit, er ist aber auch fußballtechnisch gut versiert. Er hat in den ersten Einheiten einen super Eindruck hinterlassen“, so die Einschätzung des SC-Coaches.

Erfahrung aus Siebleben & Mühlhausen