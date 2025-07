Florian Spiller (Mitte) geht in seine zweite Saison als Ruderting-Trainer. – Foto: Robert Geisler

»Zurück zu stecken ist keine Option«: Ruderting mit neuem Anlauf Vier Bayernliga-Vizetitel in den vergangenen fünf Spielzeiten. Und nun? FCR-Trainer Florian Spiller mit einem Rückblick - und einer Prognose

Auch wenn die Regionalliga (zumindest vorerst) ein Sehnsuchtsort bleibt, hat der FC Ruderting in der vergangenen Spielzeit einmal mehr bewiesen, dass er zu den besten Frauenmannschaften Deutschlands zählt. Vier Bayernliga-Vizemeisterschaften in den vergangenen fünf Spielzeiten sprechen eine deutliche Sprache. Doch ist das Ende der Fahnenstange erreicht? Und: Ist Rang 2 inzwischen normal? FCR-Trainer Florian Spiller dazu im FuPa-Interview...

Mit dem Ziel, in die Regionalliga aufzusteigen, ist der FC Ruderting in der vergangenen Saison sehr offensiv umgegangen. Es hat dann aber relativ deutlich nicht mit der anvisierten Meisterschaft geklappt. Bist Du deshalb als Trainer gescheitert?

Die Grundlagen waren da und ein Ziel ausgesprochen. Zurück zu stecken und nicht auf ein Maximum zu gehen, ist keine Option. Man will schließlich immer so gut abschneiden, wie im Vorjahr. Soll man nach den erzielten Erfolgen sagen: Wir wollen im Mittelfeld mitspielen? Außerdem sollte man immer aufpassen: Wollen ist nicht müssen. Alles andere ist eine Unterstellung. Wir mussten gar nichts, wir wollten erfolgreich spielen. Erfolgreicher als Platz 2 ist ganz logisch Platz 1.



Als Trainer gescheitert? Da muss ich schon etwas lachen. Wir sind keine Profis und man sollte sich mal bewusst werden, um was es geht. Wir wollen eine gute Zeit haben und wenn ich das als Trainer realisieren kann, ohne Abstieg, ohne einen Zerfall der Mannschaft und das mit einem Platz 2 unter den Umständen, dann habe ich nicht versagt. Ich hab meinen Job erfüllt. Worin liegen aus Deiner Sicht die Gründe dafür, dass man letztlich der SpVgg Greuther Fürth den Vortritt lassen musste?

Ruderting 3.000 Einwohner, Fürth 132.000 Einwohner. Sagst du Passau und Umgebung, sag ich Nürnberg und Umgebung. Sagst du Bayernliga, sag ich 2. Bundesliga. Wer hat wohl letztendlich mehr Ressourcen und Möglichkeiten? Wenn dir dann drei Spielerinnen fehlen, dann ist das schwer zu kompensieren. Außerdem müssen meine Spielerinnen arbeiten und haben andere Schwerpunkte, die die Lebensgrundlage liefern.

Auffällig: Während man die Hinrunde noch mit einem Sieg über den direkten Konkurrenten und als Halbzeit-Meister abgeschlossen hat, war in der Rückrunde der Wurm drin? Warum? Hatte die dieses Mal nicht so erfolgreiche Hallensaison - Stichwort: Selbstvertrauen - Auswirkungen?

Ich denke die Antwort auf diese Frage habe ich bereits gegeben. Außerdem ist "auffällig" etwas komisch beschrieben. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Vorrunde. Damit es so bleibt, brauchst du alle Spielerinnen top fit. Das war nicht mehr so.

Der FCR ist nicht nur ein Team auf dem Blatt Papier. – Foto: Peter Solek