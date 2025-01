Zurück an alter Wirkungsstätte: Rothe steht wieder an der Seitenlinie

Im Herbst 2023 ließ Raik Rothe sein Traineramt beim Landesklasse-Vertreter SV Langenstein ruhen . Im Frühjahr 2024 wurde er als Spieler bei der SG Germania Wulferstedt als "Ass im Ärmel" für den Abstiegskampf vorgestellt. Zuletzt kickte der 41-Jährige einige Male für die zweite Mannschaft des SV Langenstein in der Harzliga. Nun ist er zurück an der Seitenlinie.

Verbunden ist die Verpflichtung Rothes in Eisleben mit einer Sehnsucht. "Wir sind superglücklich, Raik wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückzuholen und hoffen, dass wir dort mit ihm gemeinsam an alte Erfolge anknüpfen können", schrieb die BuSG Aufbau zur Trainervorstellung auf Instagram. Sportlich haben die Lutherstädter in den vergangenen Jahren seit dem Landesklasse-Abstieg 2019 einiges durch. Aktuell stehen sie als Kreisoberliga-Absteiger auf dem vierten Tabellenplatz der Kreisliga Mansfeld-Südharz.