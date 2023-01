Mit dem Pokalsieg am 21. Mai 2022 verabschiedete sich Kevin Wolf damals vom FCC. Nun ist er zurück. – Foto: © Tanja Kaltofen

Zurück an alter Wirkungsstätte Der 26-jährige Außenverteidiger stößt am Donnerstag zur sich seit Montag in der Rückrundenvorbereitung befindenden Jenaer Mannschaft.

Kevin Wolf ist zurück an den Kernbergen. Nach zwei Jahren für den FC Carl Zeiss Jena hatte er den Club im Sommer des letzten Jahres verlassen.

Kevin Wolf, der sich seit Auslaufen seines Vertrages in Jena bei der 2. Mannschaft von Hannover 96 fit hielt, von wo er auch im Sommer 2020 nach 14 Jahren für die Roten aus Niedersachsen zum FC Carl Zeiss Jena wechselte: „Ich freue mich, wieder hier im Paradies zu sein, wo ich mein Bestmögliches dafür tun werde, um mit dem FCC eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen.“ >> zum FuPa-Profil von Kevin Wolf