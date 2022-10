Zum Top-Team nach Bayreuth!

Mit einem blauen Auge davongekommen, so die einhellige Meinung aus dem Selbitzer Lager. Beim letzten Heimspiel gegen FC Lorenzreuth hatte man über nahezu die gesamte Spielzeit das Geschehen im Griff, lediglich beim Verwerten von teilweise glasklaren Chancen haperte es. So dauerte es bis zur 46. Minute bis Mölter das erlösende 1 – 0 gelang. Nachdem Djemai nach seiner Einwechslung das 2 – 0 erzielte und der Gegner nach gelb-rot in Unterzahl spielen musste, dachte man das Spiel sei gelaufen. Weit gefehlt, der Gast machte aus 2,5 Chancen den mehr als schmeichelhaften Ausgleich. So hieß es bis zur 93. Minute zittern, dann landetet ein Abpraller vor den Füßen von Findeiß, der den Ball zum erlösenden 3 – 2 in die Maschen drosch.

Im letzten Vorrundenspiel geht die Reise zum FSV Bayreuth, die als Bezirksliga-Neuling nicht ganz überraschend ganz vorne mitmischen. Eine gewisse Aufstiegseuphorie ist nach wie vor spürbar, zusätzlich konnte man sich in der Spitze sehr gut verstärken. Besonders eine effektive Offensive zeichnet den FSV aus, mit bereits 38 erzielten Toren gehört man in dieser Kategorie zu den treffsichersten Teams der Liga. Wie in den letzten Spielen bereits gezeigt, muss daher der Grundstein über eine solide Abwehrarbeit gelegt werden, des Weiteren wurde unter der Woche immer wieder mehr Zielstrebigkeit bei den Abschlüssen vom Trainergespann eingefordert.

Mölter ist angeschlagen und konnte unter der Woche nur ein Mal trainieren. B. Gezer fällt krankheitsbedingt aus, Vogel wird erst zur Rückserie wieder eine Option werden, dafür konnte der schmerzlich vermisste Wich wieder voll belasten.