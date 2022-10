Zum Jahresende ist Schluss: Sören Deutsch verlässt den TSV Glinde Nach und nach wird der Coach die Aufgaben in einem fließenden Übergang an seinen Nachfolger übergeben.

Diese Meldung bestätigte nun auch der TSV Glinde auf seiner Internetseite: „Nach fünf Jahren mit 110% Einsatz und immer zum Wohle des Gesamtvereins ist nun auf eigenen Wunsch Feierabend. Sören Deutsch tritt zum 31.12.2022 von seinem Trainerposten der 1. Herren in Glinde zurück“, heißt es dort geschrieben. „Deutscher“, wie der Coach vielerorts auch gerufen wird, wird in der Meldung des Vereins wie folgt wiedergegeben: „Fünf Jahre sind eine verdammt lange Zeit im Fußball und die Mannschaft benötigt neuen Input, um ihr vorhandenes Potential komplett abzurufen.“ Dabei führte der Trainer sein Team aktuell auf den fünften Tabellenplatz und der Anschluss nach oben ist durchaus auch noch gegeben. Aber trotzdem ist es für den sehr sympathischen Coach, der auch dafür bekannt war, ganz gerne mal mit Badelatschen oder Barfuß in der Coachingzone zu stehen, nun an der Zeit für einen „Tapetenwechsel.“



Gegenüber „ClubCorner Hamburg“ berichtete Sören Deutsch nach der Verkündung, dass er im Anschluss an seine Zeit in Glinde auch direkt bereit für eine neue Aufgabe sei. „Ich werde mir Angebote natürlich anhören, aber ich bin einer der langfristig denkt und ich muss hinter dem Verein sowie den Aufgaben stehen.“ Im selben Gespräch verkündete Sören Deutsch außerdem, dass sein bisheriger Co-Trainer Kevin Karras zum Cheftrainer aufsteigen wird. Deshalb werde Sören Deutsch zwar noch bis Ende des Kalenderjahres alles für den Verein und die Mannschaft geben, wolle sich allerdings nach und nach immer mehr in den Hintergrund bewegen, um Kevin Karras das Zepter gut übergeben zu können. „Es ist schön zu wissen, dass es in Kevins Hand geht. Es wird Zeit, dass er der Chef-Trainer wird“, so Sören Deutsch zu „ClubCorner Hamburg“. Wie die Mannschaft diese Entscheidung wegstecken wird, wird man sehen. Am kommenden Freitag, den 14. Oktober 2022 ist sie um 19 Uhr bei der TSV Reinbek zu Gast.