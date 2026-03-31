Zuletzt in Österreich tätig: 1. FC Magdeburg findet Sportdirektor 2. Bundesliga +++ Nach dem Abschied von Otmar Schork wird Peer Jaekel bei den Blau-Weißen installiert von Kevin Gehring · Heute, 15:43 Uhr · 0 Leser

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Eine Woche ist seit dem Aus von Otmar Schork beim 1. FC Magdeburg vergangen. Nun hat der Zweitligist den ersten Teil der Nachfolge geklärt. Mit Peer Jaekel haben die Elbestädter am Dienstag einen neuen Sportdirektor präsentiert.

Der 43-Jährige war zuletzt ab August 2023 ein Teil der Geschäftsführung des SK Austria Klagenfurt. Beim österreichischen Traditionsverein, der nach dem Bundesliga-Abstieg im Vorjahr aufgrund von finanziellen Problemen nun auch aus der zweiten Liga zwangsabsteigen muss, bildete er bis bis April 2025 gemeinsam mit Günther Gorenzel die Vereinsspitze. Über 1860 München und Viktoria Berlin nach Österreich Als Nachwuchsspieler durchlief Jaekel einst die Akademie des SV Werder Bremen. Bei den Grün-Weißen war er dann auch als Scout und Videoanalyst tätig. Zur Saison 2016/17 übernahm er die Leitung der Soutingabteilung beim TSV 1860 München, ehe er sich im November 2019 dem FC Viktoria Berlin anschloss. Dort habe er "die Entwicklung des Clubs über vier Jahre hinweg maßgeblich" mitgeprägt, heißt es in der Mitteilung des FCM.

Die "Himmelblauen" verfolgten damals das Ziel, dritte Kraft in Berlin zu werden. 2021 gelang Viktoria Berlin der Aufstieg in die 3. Liga. Nach nur einer Saison folgte jedoch direkt der Abstieg. Inzwischen ist der Abstieg aus der Ober- in die Berlin-Liga fast schon besiegelt. Im Mai 2023 verließ Jaekel die Hauptstadt und wechselte ins Umfeld des damaligen Bundesligisten von Austria Klagenfurt, der zum selben Investorenumfeld gehört. Jaekel setzt sich "fachlich als auch menschlich" klar durch Nun soll Jaekel nach dem Schork-Abschied etwas Neues in Magdeburg aufbauen. Beim "strukturierten und intensive Prozess der Neuausrichtung" habe man "unterschiedliche Profile, Herangehensweisen und Perspektiven sorgfältig analysiert und miteinander verglichen", erklärt Magdeburgs Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Lutz Petermann. "Am Ende dieses Prozesses hat sich Peer Jaekel sowohl fachlich als auch menschlich klar durchgesetzt", so Petermann weiter.