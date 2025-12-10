Zugpferde Unterhaching & Kickers - Minus-Rekord in Fürth

Die Regionalliga Bayern hat sich mit den beiden Nachholpartien zwischen dem FC Bayern II gegen den SV Wacker Burghausen (3:0) und dem FC Augsburg II gegen den VfB Eichstätt (1:3) in die Winterpause verabschiedet. Wir blicken heute mal auf das Zuschauerinteresse in der höchsten Amateurklasse im Freistaat. Die SpVgg Unterhaching lockt im Schnitt die meisten Zuschauer an, gefolgt von den Würzburger Kickers und dem SV Wacker Burghausen. Am unteren Ende des Rankings finden sich die Profireserven aus Nürnberg und Fürth wieder.

Die bisherige Top-Kulisse der Saison wurde in der Partie des 17. Spieltags zwischen dem SV Wacker Burghausen und der SpVgg Unterhaching erzielt. Das Duell der Bender-Zwillingsbrüder wollten sich 4.871 Zuschauer nicht entgehen lassen. Gefolgt von der Partie zwischen der SpVgg Unterhaching und dem FC Bayern II am 8. Spieltag. 4.066 Fans waren in den Sportpark gekommen.

Minus-Kulisse

Am ersten Adventswochenende spielten die SpVgg Greuther Fürth II und der FV Illertissen (1:2) vor der Minus-Rekordkulisse der bisherigen Saison. Nur 50 Zuschauer wollten die Partie in Fürth-Burgfarrnbach sehen. Eine der kleinsten Kulissen, die es je in der Regionalliga Bayern gegeben hat.



Vergleich mit den vier anderen Regionalligen

Im Vergleich mit den anderen Regionalligen hinkt die Bayern-Staffel in Sachen Zuschauerinteresse fast schon traditionell hinterher. Über den höchsten Zuschauerschnitt freut sich wieder die Regionalliga Nordost (3.163), gefolgt von der Regionalliga Südwest (1.728), der Regionalliga Nord (1.551) und der Regionalliga West (1.386). Die Regionalliga Bayern hinkt mit im Schnitt 937 Besuchern hinterher.



