Zugang fix: Neuer Torjäger für die SpVg Odenkirchen

Beim SV Lürrip wird sich bis Ende Januar eine Menge verändern. Das ist keine Neuigkeit, doch nach und nach stehen die neuen Klubs der abgehenden Spieler fest. So auch im Falle von Torjäger Michael Bohnen, der zum Rivalen SpVg Odenkirchen wechselt.

"Michi ist ein weiteres Puzzleteil in unseren Planungen und wir freuen uns, dass er sich, trotz zahlreicher Anfragen, für uns entschieden hat", teilt Stephan Moesges, Sportlicher Leiter, bei der Vorstellung mit. Dass Bohnen bei Lürrips Winter-Neustart nicht mitwirken würde, war zuletzt abzusehen, dabei war er in den vergangenen Jahren die prägende Figur in der Offensive: 2021 kam er vom Rheydter SV und erzielte aufeinanderfolgend 28, 33, 36 und 39 Scorerpunkte (dabei immer zwischen 16 bis 22 Tore). In der Hinrunde traf er siebenmal und bereitete vier weitere Treffer vor, unter anderem im Spiel gegen Odenkirchen.

Bohnen freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich bin mega glücklich jetzt ein Teil vom Verein zu sein. Da ich viele der Jungs schon kenne, wusste ich von Anfang an, wofür dieses Team steht. Umso schöner ist es jetzt offiziell dazuzugehören", sagt er. Der 26-Jährige hat Ab- gegen Aufstiegskandidat getauscht, denn Odenkirchen fehlen nur fünf Punkte auf Tabellenführer OSV Meerbusch. Mit diesem Transfer unterstreicht der Noch-Hallenchampion seine Ambitionen und auch seine Chancen.