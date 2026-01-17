Zug-Stürmer Causi doch nicht zu Zürich City

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Erstliga-Gruppe 2 werden laufend aktualisiert.

Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.

FC Besa Biel/Bienne

Trainer: Dariusz Skrzypczak

Zugänge: Arxhend Cani (FC Bosporus), Jasha Bracher (FC Luzern II), Tiago Holzer (FC La Chaux-de-Fonds)

Abgänge: Rinis Beqaj (FC Grenchen 15), Leutrim Mushkolaj (FC Grenchen 15), Augustin Nushi (FC Grenchen 15), Jordan Beauquier (FC Tavannes/Tramelan), Mergim Rexhaj (Rücktritt)

Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der 1. Liga, Gruppe 2 getätigt

FC Black Stars Basel

Trainer: Matthias Mäder

Zugänge:

Abgänge:



FC Concordia Basel

Trainer: Samir Tabakovic

Zugänge:

Abgänge: Jordan Perrony (SR Delémont), Nikola Gajic (FC Allschwil), Jan Muzangu (VFR Kleinhüningen), Simon Caillet (FC Sion)

Einen Fehler entdeckt? Oder Du willst uns Eure Transfers zustellen? Schicke ein E-Mail an zuerich@fupa.net.

FC Courtételle

Trainer: Francois Marque

Zugänge:

Abgänge:



FC Langenthal

Trainer: Edvaldo Della Casa

Zugänge:

Abgänge: Noah Zollner (?), Julien Berner (?), Luca Simmen (?)



FC Münsingen

Trainer: Daniel Klossner

Zugänge:

Abgänge:



FC Schötz

Trainer: Roger Felber

Zugänge:

Abgänge: Sead Selishta (Zug 94)



FC Solothurn

Trainer: Gilles Yapi-Yapo

Zugänge: Mattia Bellino (BSC Young Boys II), David Stuber (Menlo College/USA), Koray Tasbicen (FC Utzenstorf)

Abgänge: Felix Hornung (FC Biel-Bienne), Joshua Ochsenbein (Pause), Bardh Zymeri (?)



FC Wohlen

Trainer: Fabrício Nogueira Nascimento

Zugänge: Dorde Komatovic (SC Kriens)

Abgänge: Noah Micha Boakye (Pause), Sander Kalan (?), Kevan Dalvand (Asheville Soccer/USA)



Grasshopper Club Zürich II

Trainer: Gernott Messner

Zugänge:

Abgänge: Laurent Seji (FC Rapperswil-Jona 1928 AG)



SC Buochs

Trainer: Faras Pour Hayavi Zaseh

Zugänge:

Abgänge:



SR Delémont

Trainer: Anthony Sirufo

Zugänge: Jordan Perrony (FC Concordia Basel), Nolan Geraud (FC Ajoie-Monterri)

Abgänge: Florent Jubin (?)



SV Muttenz

Trainer: Peter Schädler

Zugänge:

Abgänge: Nihat Kizildere (FC Wallbach)



Zug 94

Trainer: Vural Önen

Zugänge: Sead Selishta (FC Schötz)

Abgänge: Elvedin Causi (FC Rotkreuz)

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.



Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_____________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich