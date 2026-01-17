 2026-01-15T09:41:53.693Z

Transfers

Zug-Stürmer Causi doch nicht zu Zürich City

Winter-Transferübersicht: 1. Liga, Gruppe 2

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Erstliga-Gruppe 2 werden laufend aktualisiert.

Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.

BSC Old Boys
Trainer: Maurizio Jacobacci
Zugänge:
Abgänge: Emirhan Ilboga (VfR Kleinhüningen), Arjon Ademi (FC Birsfelden)

FC Bassecourt
Trainer: Ludovic Brugnerotto
Zugänge: Valentin Nushi (FC Prishtina Bern), Joris Alexis Gester (FC Ajoie-Monterri)
Abgänge: Nohan Cuenat (?), Gautier Véjux (FC Vesoul/FRA)

FC Besa Biel/Bienne
Trainer: Dariusz Skrzypczak
Zugänge: Arxhend Cani (FC Bosporus), Jasha Bracher (FC Luzern II), Tiago Holzer (FC La Chaux-de-Fonds)
Abgänge: Rinis Beqaj (FC Grenchen 15), Leutrim Mushkolaj (FC Grenchen 15), Augustin Nushi (FC Grenchen 15), Jordan Beauquier (FC Tavannes/Tramelan), Mergim Rexhaj (Rücktritt)

FC Black Stars Basel
Trainer: Matthias Mäder
Zugänge:
Abgänge:

FC Concordia Basel
Trainer: Samir Tabakovic
Zugänge:
Abgänge: Jordan Perrony (SR Delémont), Nikola Gajic (FC Allschwil), Jan Muzangu (VFR Kleinhüningen), Simon Caillet (FC Sion)

FC Courtételle
Trainer: Francois Marque
Zugänge:
Abgänge:

FC Langenthal
Trainer: Edvaldo Della Casa
Zugänge:
Abgänge: Noah Zollner (?), Julien Berner (?), Luca Simmen (?)

FC Münsingen
Trainer: Daniel Klossner
Zugänge:
Abgänge:

FC Schötz
Trainer: Roger Felber
Zugänge:
Abgänge: Sead Selishta (Zug 94)

FC Solothurn
Trainer: Gilles Yapi-Yapo
Zugänge: Mattia Bellino (BSC Young Boys II), David Stuber (Menlo College/USA), Koray Tasbicen (FC Utzenstorf)
Abgänge: Felix Hornung (FC Biel-Bienne), Joshua Ochsenbein (Pause), Bardh Zymeri (?)

FC Wohlen
Trainer: Fabrício Nogueira Nascimento
Zugänge: Dorde Komatovic (SC Kriens)
Abgänge: Noah Micha Boakye (Pause), Sander Kalan (?), Kevan Dalvand (Asheville Soccer/USA)

Grasshopper Club Zürich II
Trainer: Gernott Messner
Zugänge:
Abgänge: Laurent Seji (FC Rapperswil-Jona 1928 AG)

SC Buochs
Trainer: Faras Pour Hayavi Zaseh
Zugänge:
Abgänge:

SR Delémont
Trainer: Anthony Sirufo
Zugänge: Jordan Perrony (FC Concordia Basel), Nolan Geraud (FC Ajoie-Monterri)
Abgänge: Florent Jubin (?)

SV Muttenz
Trainer: Peter Schädler
Zugänge:
Abgänge: Nihat Kizildere (FC Wallbach)

Zug 94
Trainer: Vural Önen
Zugänge: Sead Selishta (FC Schötz)
Abgänge: Elvedin Causi (FC Rotkreuz)

