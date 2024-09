Zürisee United schafft es in die nächste Runde

Am Samstag stand die erste Runde des Schweizer Cup gegen das US Terre Sainte auf dem Programm. Um 10.30 startete die lange Reise vom Frohberg an den Genfersee. Nach der mehrstündigen Carfahrt startete der ZSU gut in die Partie und konnte sich schon früh einige Chancen herausspielen.

Bereits in der 8. Minute netzte Wittwer nach einer Ecke von Löser zum 1:0 für den ZSU ein. Einige Minuten später donnerte der Ball nach einem Kopfball von S. Arpagaus an die Latte der Waadtländerinnen. Danach kam das Heimteam immer besser ins Spiel und spielte sich mit gefährlichen Pässen in die Tiefe einige Male vor das Tor des ZSU. Dennoch konnte Moore nach gelungenem Pressing in der 29. Minute auf 2:0 für den ZSU erhöhen.

Aber nur zwei Minuten später schoss Terre Sainte nach einer hektischen Eckballsituation den Anschlusstreffer und mit diesem Resultat ging es in die Halbzeitpause.



Nach der Pause war für den ZSU klar, dass diese Partie noch nicht gewonnen war und man weiterhin aktiv bleiben musste. Obwohl man wieder gut in die 2. Halbzeit startete, waren es die Waadtländerinnen, die in der 49. Minute nach einem Pass in die Tiefe den Ausgleichstreffer erzielen konnten.

Flügelflitzerin Löser erhöhte in der 60. Minute mit einem Distanzschuss wieder auf 3:2 für den ZSU. Diese Führung konnte man dann über die Zeit bringen. In den letzten 30 Minuten gab es auf beiden Seiten noch Chancen, die jedoch alle nicht verwertet wurden.



Und so ziehen wir mit einer durchzogenen Leistung in die nächste Cuprunde.