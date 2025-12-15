Zürich City SC verpflichtet Gabriel Machado

Sind sich einig: Trainer-Rückkehrer Gabriel Machado (l.) und Andy Steinmetz. – Foto: Zürich City SC

Der Vorstand des Zürich City SC hat sich gemeinsam mit Sportchef Andi Steinmetz nach intensiven Gesprächen und einer sorgfältigen Evaluation einstimmig für Gabriel Machado als neuen Trainer der 1. Mannschaft entschieden.

Gabriel Machado verfügt über einen breit abgestützten und spannenden Werdegang im nationalen und internationalen Fussball. Stationen bei den Grasshoppers, im Profibereich in Spanien und Rumänien sowie in der 1. Liga Promotion prägen sein Profil. In der 1. Liga sammelte er zudem wertvolle Erfahrung bei den Vereinen Freienbach, Zug 94 und FC Kosova. Neben seiner fachlichen Kompetenz überzeugt Machado insbesondere auch menschlich. Bereits in der Vorrunde der vergangenen Saison stand er beim Zürich City SC an der Seitenlinie, musste sein Amt jedoch krankheitsbedingt kurzfristig niederlegen. Nun kehrt er ein Jahr später zurück – mit klaren Zielen.