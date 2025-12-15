Zürich City SC verpflichtet Gabriel Machado

Der Vorstand des Zürich City SC hat sich gemeinsam mit Sportchef Andi Steinmetz nach intensiven Gesprächen und einer sorgfältigen Evaluation einstimmig für Gabriel Machado als neuen Trainer der 1. Mannschaft entschieden.
Gabriel Machado verfügt über einen breit abgestützten und spannenden Werdegang im nationalen und internationalen Fussball. Stationen bei den Grasshoppers, im Profibereich in Spanien und Rumänien sowie in der 1. Liga Promotion prägen sein Profil. In der 1. Liga sammelte er zudem wertvolle Erfahrung bei den Vereinen Freienbach, Zug 94 und FC Kosova.
Neben seiner fachlichen Kompetenz überzeugt Machado insbesondere auch menschlich. Bereits in der Vorrunde der vergangenen Saison stand er beim Zürich City SC an der Seitenlinie, musste sein Amt jedoch krankheitsbedingt kurzfristig niederlegen. Nun kehrt er ein Jahr später zurück – mit klaren Zielen.
"Ich freue mich extrem, wieder bei Zürich City zu sein und dort weiterzumachen, wo ich aufgehört habe. Zürich City ist ein spezieller Verein und für mich ein Herzensverein. Es macht grossen Spass, hier zu arbeiten, und ich bin sehr gerne wieder zurück", sagt Gabriel Machado.
Auch Sportchef Andi Steinmetz zeigt sich überzeugt: "Wir haben viele Gespräche geführt und zahlreiche Bewerbungen geprüft. Am Ende hat mich das Gespräch mit Gabriel am meisten überzeugt. Er ist für uns die richtige Lösung, und nun gehen wir gemeinsam den nächsten Schritt und verfolgen unsere Ziele konsequent."
Zum Trainerteam der 1. Mannschaft gehören neben Cheftrainer Gabriel Machado die Assistenten Henrique Bem und Fabrizio Freimüller, Zoran "Zoki" Perak als Torwarttrainer, Ediz Rüegg als Video-Analyst sowie Antonio Barbuti als Masseur.
Der Zürich City SC ist überzeugt, mit Gabriel Machado und seinem Staff die richtige sportliche Struktur geschaffen zu haben, und blickt zuversichtlich auf eine intensive, fokussierte und erfolgreiche Zusammenarbeit.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
______________________________________________________________________________________
>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet
>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich
>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich