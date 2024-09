„Zu wenig, wenn wir vorne mitspielen wollen“: de Prato schockt Baldham kurz vor Schluss

Der SC Baldham-Vaterstetten verliert in der Kreisliga 3 München spät zwei Punkte gegen den TSV Grasbrunn-Neukeferloh.

Eine ganze Reihe an Versäumnissen monierte also der ehemalige litauische Nationalspieler an seiner Mannschaft, die aber weiterhin ungeschlagen bleibt nach dem dritten Saisonspiel. Torlos verlief der erste Durchgang im Vaterstettener Stadion, auch wenn durchaus ein paar Chancen zur Verwertung auf beiden Seiten vorhanden waren.

Nach einem Eckball mit anschließendem Fehler von Baldhams Schlussmann Solomon Arewa kratzte Robin Baumann den Ball noch von der Linie, auf der Gegenseite vergaben Simon Lämmermeier, Fabian Kreißl und Nelson Rook die Baldhamer Führung.