Zu wenig Punkte für den TuS Jöllenbeck Hinrundenbilanz des Bezirksligisten nicht zufriedenstellend. Die Gründe sind vielfältig.

Wer auf einem Abstiegsplatz überwintert, ist für gewöhnlich nicht zufrieden. So ergeht es auch dem TuS Jöllenbeck mit seinem Trainer Lennard Warweg. Nur vier Siege und drei Unentschieden konnten die Jürmker aus den ersten 16 Partien ergattern. Demgegenüber stehen neun Niederlagen. 15 Punkte und ein Torverhältnis von 31:38 sind die Ausbeute nach der Hinrunde.

Coach Warweg sagt: „Wir haben zu viele 50:50-Duelle verloren. Zudem haben wir zu viele Gegentore bekommen, die durch unsere eigenen Fehler entstanden sind und zu wenig Tore selbst geschossen.“ Gerade im Defensivverhalten liegen die Defizite. Dazu gesellen sich Probleme wie inkonstante Leistungen, Verletzungen und Ausfälle aus beruflichen Gründen. Sechs Platzverweise waren auch nicht gerade förderlich.

„Kein Vorwurf an die Schiris“, schiebt Warweg vorweg. Es seien bis auf eine Ampelkarte alles fußballtypische Platzverweise gewesen.

Dennoch liegen unter anderem auch darin, die Gründe dafür, dass Warweg nicht zwei Spiele mit der identischen Startaufstellung machen konnte. „So kriegst du natürlich auch keine richtige Konstanz in dein Spiel“, erklärt er. Die Verletztenmisere begann schon in der Vorbereitung. Da riss sich Neuzugang Rano Sabir das Kreuzband. Auf ihm ruhten große Jöllenbecker Hoffnungen.