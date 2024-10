„Zu viele einfache Ballverluste“ – Upfer Buam sind unterlegen aber effizienter

Eichenaus Sebastian Schmeiser war trotz der Niederlage nicht unglücklich. „Mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, bin ich zufrieden. Wir haben uns viele Torchancen erarbeitet“, meinte der FCE-Trainer – fügte aber selbst das große Aber an: „Wir haben keine Tore geschossen.“ Möglichkeiten hierzu hatten die Gäste einige. Eine Hereingabe von Daniel Städtler segelte nach zwei Minuten durch den SCU-Strafraum – an Freund und Feind vorbei. Richard Jackes setzte das Spielgerät eine Minute später an die Querlatte. Auf der Gegenseite machte es Till Steinert besser und traf zum 1:0 (5.).

Doch auch in der Folge waren die Gäste das dominantere Team. SCU-Coach Buch beklagte „zu viele einfache Ballverluste.“ Ein, zwei Mal wurden den Starzelbachern die Bälle auch auf dem Silbertablett serviert, doch der FCE wusste damit nichts anzufangen. Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff des souveränen Schiedsrichters Maximilian Haas stellte Steinert den Spielverlauf endgültig auf den Kopf. Nach einer Freistoßflanke von Nick Kapfer stieg Steinert am höchsten und nickte zum 2:0 ein. Nach Wiederbeginn drängten die Starzelbacher auf den Anschlusstreffer, doch der fiel nicht. Schlimmer noch: Nach 80 Minuten bugsierte Eichenaus Marco Bayer eine scharfe Hereingabe von Marvin Sommer über die eigene Torlinie.

In der Tabelle gelang dem SCU, bei dem Kapitän Konrad Wanderer in der Schlussphase nach sechswöchiger Leidenszeit sein Comeback feierte, der Anschluss an die Spitzengruppe. Der FC Eichenau hängt derweil weiter in der Abstiegszone fest. (Dirk Schiffner)