Zu spät aufgewacht

Nach zuvor zwei Siegen in den letzten beiden Begegnungen wollte man auch in Burgberg das Punktekonto aufstocken. Bei schwierigen Bedingungen war klar, dass es nur über den Kampf gehen würde. Doch vor allem in den ersten 45 Minuten zeigte sich unser Team nicht ganz auf der Höhe. Einsatz und Wille waren zwar vorhanden, doch die Gastgeber zeigten sich einen Tick entschlossener und waren stets einen Schritt schneller. Auch im eigenen Offensivspiel ließ man die Genauigkeit vermissen und konnte sich daher im ersten Spielabschnitt keine klare Torchance erspielen. Folgerichtig ging die SGM nach einer Unachtsamkeit des RSV in der 17. Minute in Führung. Nach einem langen Pass schaltete die gesamte Hintermannschaft ab und ein nicht im Abseits befindlicher Spieler nahm das Spielgerät auf und steuerte frei auf Torhüter Schuh zu. Dieser konnte zwar den Schuss entschärfen, doch hatte der Unparteiische ein Foulspiel beim Abschluss erkannt und entschied auf Strafstoß. Diesen verwandelte die Heimmannschaft sicher zur 1:0 Führung. Auch in der Folgezeit blieb die SGM spielbestimmend und zeigte sich besonders bei Standardsituationen stets gefährlich. Eine solche sollte dann auch zum 2:0 führen. Ein Eckball in der 28. Minute wurde am Fünfmeterraum abgelegt und der SGM Stürmer traf mit seinem unhaltbaren Schuss. Bis zur Halbzeit sollte dann nicht mehr viel passieren und in der Pause hatte sich unsere Mannschaft dann noch einmal Einiges vorgenommen. Mit Beginn der zweiten Hälfte zeigte man sich nun deutlich verbessert und entschlossener. Allerdings fehlte im Offensivspiel weiterhin die letzte Zielstrebigkeit und Genauigkeit um zu klaren Torchancen zu gelangen. Man war zwar nun die spielbestimmende Mannschaft, musste aber stets auf die Konter der Hausherren achten. In der 74. Minute hätte einer dieser Konter beinahe zur Entscheidung geführt, doch konnte man in letzter Sekunde gerade noch klären. Quasi im Gegenzug meldete man sich dann zurück in der Partie. Lichtfuß bediente Arslanovic am linken Flügel, welcher mit hohem Tempo in den Strafraum eindrang und mit einem wuchtigen Schuss ins lange Eck dem Torhüter keine Abwehrchance ließ. Nun begann ein wahres Powerplay unserer Mannschaft und man ließ der SGM keine Verschnaufpause mehr und drängte sie komplett in die eigene Hälfte. Auch wenn in dieser Phase auch nicht alles funktionierte, so waren der Einsatz und Wille des Teams vorbildlich. Bis zur letzten Sekunde gab man nicht auf und wäre in der 89. Minute fast noch belohnt worden. Wiederum war Arslanovic am linken Flügel durchgebrochen, doch dieses Mal verfehlte er mit seinem Abschluss knapp das kurze Eck. So blieb es bei der knappen 2:1 Niederlage, welche vor allem der etwas verschlafenen ersten Halbzeit zuzuschreiben ist. Sollte man am kommenden Spieltag gegen den TKSV Giengen allerdings wieder mit der gleichen Leidenschaft in die Partie gehen, dürfte einem Sieg zum Jahresabschluss nichts im Weg stehen.