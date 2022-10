Zu inkonstant und instabil: SV Betzenweiler nur im Tabellenmittelfeld! Sind die Saisonziele noch realistisch?

Nach der vergangenen Saison waren die Hoffnungen der Fans des SV Betzenweiler aus der Kreisliga A Donau mit Sicherheit groß: Nur knapp scheiterte der SV am direkten Aufstieg und musste sich denkbar spät in der Relegation geschlagen geben. Seit dieser sehr erfolgreichen Phase ist der sportliche Erfolg verblasst: In der laufenden Saison konnte der Verein mit dem neuen Trainer Zoran Golubovic noch nicht vollständig überzeugen. Die Gründe hierfür sind vielschichtig!

Die Offensive ist dabei offensichtlich nicht das Problem: 22 Tore in neun Spielen ist auf jeden Fall, trotz Ergebniskrise, wettbewerbsfähig. Das große Problem hierbei ist aber die Konstanz: Die erzielten Tore des SV verteilen sich äußerst ungleichmäßig. Unvergessen ist vor allem natürlich das souveräne 7:0 gegen den Tabellenletzten KSC Ehingen am ersten Spieltag. Auch gegen Oberdischingen konnte der SV drei Tore schießen, verlor dann allerdings mit 5:3.

Vor allem Rudolph reißt eine riesige Lücke in das Offensivspiel der Mannschaft. In der vergangenen Saison konnte der 26 Jahre alte Amateurkicker in wenigen Spielen einen durchaus beachtlichen Wert an Scorerpunkten erzielen. Wenn er fit war, konnte er glänzen und seine Wichtigkeit für das Team unter Beweis stellen!

Nun muss eben ein sehr junger Kader den Weg zurück in die Spur finden, dem die nötige Konstanz noch fehlt. Der Trainer Golubovic ist allerdings sehr optimistisch, dass es schon bald gelinge, die Mannschaft auf den richtigen Weg zu lenken. Dies teilte er gegenüber der „Schwäbischen“ mit: „Und wir sind mit den Jungs top zufrieden. Spieler wie Frank Neubrand, Christoph Rief, Elias und Tobias Buck oder Noah Schubert“. So sollen aus der Not heraus die jungen Spieler an den Herrenbereich herangeführt werden.

Ob dies nach den Vorstellungen des Coachs funktionieren wird, stellt sich in den kommenden Wochen heraus. Am Wochenende spielt das Team im Heimspiel gegen den aktuell Tabellendritten FV Schelklingen-Hausen, danach auswärts gegen den Tabellenzweiten der Liga. Die kommenden Spiele werden also sehr saisonrelevant und zeigen, wo die Truppe aktuell steht. Wir halten euch auf dem Laufenden.