"Zu hektisch, zu viel disktutiert": Miesbach unterliegt Langengeisling

Der SV Miesbach hat in der Bezirksliga Ost die zweite Saisonniederlage kassiert. Mit 0:2 mussten sich die Kreisstädter dem FC Langengeisling geschlagen geben. Die Partie selbst war ausgeglichen, die cleveren Gäste gingen kurz nach dem Seitenwechsel durch eine Standardsituation in Führung. Die SV-Kicker versuchten Druck zu machen, agierten aber viel zu hektisch und fingen sich bei einem Konter kurz vor Schluss das 0:2.

Erten, Matschiner und Sontheim vergeben gute Chancen für Miesbach

„Wir haben gut begonnen, hatten zwei oder drei Chancen. Aber der Gegner war cleverer, hat nicht viel riskiert und das Spiel verschleppt“, fasste SV-Coach Hans-Werner Grünwald den ersten Durchgang zusammen. Nach zehn Minuten hatten Sean Erten und Josef Sontheim die Doppelchance zur Führung, beide scheiterten aber. Auf der Gegenseite rettete Keeper Michael Wiesböck stark bei einem Alleingang. Dann verflachte die Partie etwas. Sontheim köpfte neben den Kasten und Jonas Matschiner scheiterte am Gästekeeper. So ging es nach einem durchwachsenen ersten Durchgang vor knapp 200 Zuschauern torlos in die Katakomben. „Wir haben in der Pause noch besprochen, dass wohl eine Standardsituation das Spiel entscheiden wird“, sagte Grünwald.