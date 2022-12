Zu Hause wird gepunktet in der B-Liga

So., 04.12.2022, 12:30 Uhr

Letztes Heimspiel Sonntag 12:30 Uhr, bei 3 Grad Wärme ging es gegen die Freien Turner aus Kirchheim. Björn Lippe Lipschitz war mit ins Team gerückt um den Youngstern ein bisschen beim Tore schießen zu helfen. Und wie er das tat mit 2 Treffern konnte er dem Team massiv helfen. Sebastian Weitzel traf zum zwischenzeitlichen 2:1 für unsere Jungs, die im Schnitt ohne Lippe wieder bei 20 Jahren Durchschnittsalter lagen. Am Ende hatten wir vorne eins mehr wie hinten und dieses letzte und für uns so wichtige Spiel mit 3:2 gewonnen. Heute hatte es gepasst die Mannschaft hat zwar nicht so gut gespielt aber dreifach gepunktet. Glückwunsch dazu nach einer langen Durststrecke ohne Dreier. Somit konnte der Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen mit 3 Punkten gehalten werden.