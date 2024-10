Zu Gast in Wasserburg: Außenseiterrolle für die Karlsfelder Eintracht

Zumindest ein gelernter Stürmer ist zurück: Chris Traub wird gegen Wasserburg starten. – Foto: Habschied

Der Fußball-Landesligist Eintracht Karlsfeld ist am Freitag zu Gast beim hoch ambitionierten TSV Wasserburg. Er ist Außenseiter - aber nicht chancenlos.

Die wichtigen Spiele gegen die direkten Konkurrenten folgen in den kommenden Wochen. Mit Geschenken im Gepäck reisen die Landesliga-Fußballer von Eintracht Karlsfeld dennoch nicht zum Hinrunden-Finale beim TSV 1880 Wasserburg. Dort wollen sie heute ab 19.30 Uhr zum ersten Mal in dieser Saison eines der Topteams knacken. Wasserburg gehört für Eintracht-Trainer Flo Beutlhauser ganz klar in diese Kategorie: „Das war vor der Saison unser Topfavorit auf die Meisterschaft.” Aktuell ist Wasserburg Tabellendritter, alles ist möglich für das Team um Torjäger Michael Barthuber. Der 30-Jährige wird mit zunehmendem Alter immer besser. Seit 2017 spielt der Stürmer in der Landesliga oder Bayernliga. In der vorletzten Saison knackte er erstmals die Zehn-Tore-Marke (elf Treffer). In der vergangenen Spielzeit knipste er sogar zwölfmal.

So gut wie in der laufenden Runde war Barthuber aber noch nie: Mit 13 Toren hat er bereits einen neuen persönlichen Bestwert aufgestellt – und das in nur 13 Einsätzen. „Barthuber ist natürlich sehr gefährlich. Aber er ist nicht der einzige gute Mann. Wenn man sich durch ihre Spielerprofile klickt, stößt man auf sehr viel Landesliga- oder sogar Bayernliga-Erfahrung”, so Beutlhauser. Flut von Gegentoren macht Karlsfeld schwer zu schaffen