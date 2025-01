Nach der verlorenen Herzschlagentscheidung um den Kreisliga-Verbleib wurde im Sommer kein erklärtes Saisonziel ausgerufen. Nach dem Abstiegskampf und zwei aufregenden Aufstiegsrelegationen in den Vorjahren wollten wir einfach mal wieder eine ruhigere Spielzeit genießen und erst mal ankommen in der A-Klasse. Der sofortige Wiederaufstieg war daher kein Thema. Oben mit dabei sein, möglichst nicht schlechter als Platz 5, war die realistische Perspektive. Jetzt gehen die Jungs überraschend als Tabellenzweiter in die Rückrunde, besser konnte es kaum laufen. So gesehen: Ziel mehr als erfüllt.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Die Germanen aus Neureut stehen verdient ganz oben und mit Spöck und Liedolsheim tummeln sich in der Spitzengruppe dort auch erwartete Mannschaften. Den FC 1921 hätten wir noch dazu gezählt. Dass die nun ganz knapp vor den Abstiegsrängen stehen, ist dann auch die einzig größere Überraschung. KSC III und Büchig spielten recht lange die erwartete Rolle, verloren dann aber den Kontakt nach oben. Zu früh abschreiben sollte man sie aber auf keinen Fall. Leicht enttäuscht hat die FSSV. Wie diese werden auch unsere anderen direkten Nachbarn aus Blankenloch und Hagsfeld für den Klassenerhalt noch eine Schippe drauflegen müssen, was in dieser Brisanz eher nicht vorhersehbar war.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Unsere Spieler haben konstant gute und teilweise gar herausragende Leistungen gezeigt. Es besteht dennoch kein Grund, die ursprüngliche Zielsetzung aufzugeben. Als Aufstiegsfavorit sehen wir uns weiterhin nicht. Allerdings sind die Jungs sehr ehrgeizig und wollen ihre selbst erarbeitete Ausgangsposition mindestens verteidigen. Schon das Auftaktprogramm ist allerdings nicht so einfach. Wir hoffen, dass sie da gut reinkommen und alle gesund bleiben.

5) Welche Schulnote gebt ihr der Nationalmannschaft zum Ende des EM-Jahres und was ist in naher Zukunft möglich für den deutschen Fußball?

Note 2-3. Sie hatte sich in allen Bereichen durchaus vielversprechend präsentiert und mit ihrer Mentalität bei den Fans wieder Begeisterung erweckt. Wenn die Entwicklung so weiter geht, kann man ihr eine Spitzenposition im Weltfußball zweifellos zutrauen. Das allein garantiert aber noch keine großen Titel. Tolle Fußballer können inzwischen alle Wettbewerbsländer aufbieten. Auch die sog. „Kleinen“ holen auf und die Ergebnisse werden immer enger, da kommt es oft auf Kleinigkeiten an (bspw. Handspiel ja oder nein). Aber Anlass zum Träumen haben uns die Nagelsmänner auf jeden Fall schon mal gegeben.