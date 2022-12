Ziegetsdorf eröffnet die neue Centerball-Saison Centerball: Ziegetsdorf spielt zum Auftakt gegen den Neuling aus Oberberg +++ Burgweinting trifft auf den Titelverteidiger

Viele kennen das Torwandschießen aus dem "Aktuellen Sportstudio" im ZDF, doch nun gibt es im Regensburger Raum erstmalig eine Liga in Deutschland für diese Sportart, die bereits in ihre zweite Saison geht. Insgesamt sechs Teams messen sich an fünf Spieltagen in drei Disziplinen, um die besten Torwandschützen zu finden, welche den Fireball Players ihren Titel streitig machen möchten.