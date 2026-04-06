Zeitz holt zweiten Oster-Dreier, SG Reppichau festigt Tabellenspitze

Pünktlich zum Osterfest landeten am Karsamstag in der LOTTO-Landesliga Süd viele Eier im Netz. In fünf von sechs Partien fielen mindestens fünf Treffer - so unter anderem auch im Gipfeltreffen zwischen dem CFC Germania und der SG Reppichau. Am Ostermontag gewann der 1. FC Zeitz im Nachholspiel.
Der 1. FC Zeitz hat das Osterwochenende mit einem Auswärtssieg eingeläutet. Zu Gast bei der SG Blau-Weiß Brachstedt landete die Elf von Maik Kunze am Gründonnerstag einen 2:0-Erfolg - und damit erst den zweiten Saisondreier in der Ferne.
Nach dem Rückschlag in Leuna (0:3) hatte der SV Blau-Weiß Farnstädt am Sonnabend eine Pflichtaufgabe vor der Brust - und hat diese nach zwischenzeitlichem Ausgleich sehr deutlich gelöst. Mit einem klaren 6:1-Erfolg über den Vorletzten TSV Blau-Weiß Brehna holten sich die Farnstädter den zweiten Tabellenplatz zurück. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf die SG Reppichau.
Mit zuletzt vier Siegen in Folge hatte der VfB Gräfenhainichen in den vergangenen Wochen zur Spitzengruppe aufgeschlossen. Die starke Serie ist am Sonnabend jedoch gerissen. Im Heimspiel gegen den FSV Bennstedt unterlag der Aufsteiger mit 2:3. Nach zwischenzeitlicher 3:0-Führung der Gäste konnte der VfB nicht mehr zum Ausgleich kommen.
Einen wichtigen Auswärtssieg hat der SV Rot-Weiß Kemberg am Karsamstag eingefahren. Mit dem 3:2-Erfolg beim SC Naumburg bauten die Rot-Weißen ihren Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf sechs Punkte aus. Dagegen bleiben die Naumburger mit zwei Zählern Vorsprung nur knapp über dem Strich.
Angeführt von Dreierpacker Kevin Moreira Cardoso fuhr der TSV Leuna am Sonnabend einen schlussendlich souveränen Auswärtssieg ein. 5:1 hieß es am Ende beim Tabellenschlusslicht LSG Lieskau. Diesem gelang zwar kurz vor der Pause der Anschlusstreffer, nach der Stundemarke zogen die Gäste dann allerdings davon.
In den bisherigen drei Aufeinandertreffen in der LOTTO-Landesliga Süd hatte der TSV Rot-Weiß Zerbst noch nicht gegen Turbine Halle punkten können. Das änderte sich am Samstag. Max Schröter und Max Kretschmer führten die Zerbster zum 2:1-Heimerfolg über die Felsenkicker, die nach drei Niederlagen in Folge raus sind aus dem Titelrennen.
Die SG Reppichau hat das Gipfeltreffen am Osterwochenende gewonnen! Mit 4:1 setzte sich der Tabellenführer beim bis dato zweitplatzierten CFC Germania durch. Vor mehr als 500 Zuschauern legte Fernando Spremberg für die Gäste im Derby vor. Nach einem Platzverweis gegen Köthens Marcel Dropp gelang den Hausherren in Unterzahl der Ausgleich durch Ahmad Khalaf. Mit späten Treffern von Spremberg (83.), Yehor Petrov (90.) und Willi Göpel (90.+4) sicherten sich die Reppichauer den Derbysieg und festigten ihre Spitzenposition: vier Punkte vor dem SV Blau-Weiß Farnstädt, sieben vor dem CFC Germania.
Nach dem erfolgreichen Start ins Osterfest hat der 1. FC Zeitz das verlängerte Wochenende mit drei weiteren Punkten beendet. Beim SV Edelweiß Arnstedt drehten die Zeitzer die Partie am Montag mit zwei ganz späten Treffern von Blerand Shoshi (87., 90.+3). Damit konnte sich die Elf von Maik Kunze verspätet doch noch die Punkte in Arnstedt holen: Im September vergangenen Jahres wurde dieses Duell in der 86. Minute nach einem Flutlicht-Ausfall abgebrochen - beim Stand von 1:0 für Zeitz.