Zeitz holt zweiten Oster-Dreier, SG Reppichau festigt Tabellenspitze Landesliga Süd +++ Der Blick auf alle Begegnungen am Osterwochenende von Kevin Gehring · Heute, 20:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Strohbach

Pünktlich zum Osterfest landeten am Karsamstag in der LOTTO-Landesliga Süd viele Eier im Netz. In fünf von sechs Partien fielen mindestens fünf Treffer - so unter anderem auch im Gipfeltreffen zwischen dem CFC Germania und der SG Reppichau. Am Ostermontag gewann der 1. FC Zeitz im Nachholspiel.

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Der 1. FC Zeitz hat das Osterwochenende mit einem Auswärtssieg eingeläutet. Zu Gast bei der SG Blau-Weiß Brachstedt landete die Elf von Maik Kunze am Gründonnerstag einen 2:0-Erfolg - und damit erst den zweiten Saisondreier in der Ferne.

Nach dem Rückschlag in Leuna (0:3) hatte der SV Blau-Weiß Farnstädt am Sonnabend eine Pflichtaufgabe vor der Brust - und hat diese nach zwischenzeitlichem Ausgleich sehr deutlich gelöst. Mit einem klaren 6:1-Erfolg über den Vorletzten TSV Blau-Weiß Brehna holten sich die Farnstädter den zweiten Tabellenplatz zurück. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf die SG Reppichau.

Mit zuletzt vier Siegen in Folge hatte der VfB Gräfenhainichen in den vergangenen Wochen zur Spitzengruppe aufgeschlossen. Die starke Serie ist am Sonnabend jedoch gerissen. Im Heimspiel gegen den FSV Bennstedt unterlag der Aufsteiger mit 2:3. Nach zwischenzeitlicher 3:0-Führung der Gäste konnte der VfB nicht mehr zum Ausgleich kommen.

Einen wichtigen Auswärtssieg hat der SV Rot-Weiß Kemberg am Karsamstag eingefahren. Mit dem 3:2-Erfolg beim SC Naumburg bauten die Rot-Weißen ihren Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf sechs Punkte aus. Dagegen bleiben die Naumburger mit zwei Zählern Vorsprung nur knapp über dem Strich.