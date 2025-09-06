Landesliga-Begegnung wird in der 86. Minute abgebrochen

Fünf Minuten plus Nachspielzeit standen am Freitagabend noch auf der Uhr, da fand die Begegnung der LOTTO-Landesliga Süd zwischen dem SV Edelweiß Arnstedt und dem 1. FC Zeitz ein vorzeitiges Ende.

Auf dem Sportplatz in Arnstedt war das Flutlicht ausgefallen und konnte in der Folge nicht mehr zum Laufen gebracht werden. Das Schiedsrichtergespann um Maik Wiezoreck brach die Partie schließlich ab. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gäste durch einen Treffer von Lukas Pellmann aus der 68. Minute mit 1:0 in Führung gelegen.

In Arnstedt war dies offenbar nicht der Fall. In diesem Fall bedeutet dies: "Wenn die Beleuchtungsanlage in einem Stadion ausfällt, entscheidet der Schiedsrichter des Spieles endgültig über einen Spielabbruch." Aller Wahrscheinlichkeit nach werden der SV Edelweiß Arnstedt und der 1. FC Zeitz also noch einmal an selber Stelle aufeinandertreffen - und dann wieder mit 0:0 beginnen.

Nun muss sich das Sportgericht des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt mit der Wertung der Begegnungn auseinandersetzen. In der Spielordnung heißt es dazu unter § 22, 3.: "Ein Spiel darf frühestens 30 Minuten nach Ausfall der Beleuchtung abgebrochen werden. Kann der Schaden innerhalb dieser Zeit behoben werden, so bleibt das Spiel während dieser Zeit unterbrochen und wird nach Instandsetzung der Beleuchtungsanlage fortgesetzt."

