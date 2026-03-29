Zehn-Tore-Spektakel in der A-Klasse

Setzt sich mit Basara/Moguntia 1896 II gegen Laubenheim durch: Finn Mauro Wronkowski (grünes Trikot). Foto: Stefan Sämmer

Mainz-Bingen. 1:2 im Topspiel beim Tabellendritten FC Aksu: Nach der zweiten knappen Auswärtspleite in Serie ist der FV Budenheim die Pole-Position in der A-Klasse Mainz-Bingen wieder los. Neuer Spitzenreiter ist die SG Basara/Moguntia 1896 II, die die Pflichtaufgabe in Laubenheim souverän meisterte. Der lauteste Paukenschlag derweil glückte den Harxheimern in Frei-Weinheim.

„Extrem schwer in Worte zu fassen“, fand Frei-Weinheims sportlicher Leiter Pascal Berg. „Eine 1:9-Niederlage zu Hause ist schlichtweg inakzeptabel und für uns alle eine riesige Enttäuschung. Von der ersten bis zur letzten Minute hat der Wille gefehlt, die Leidenschaft, die Energie. Eine peinliche Vorstellung. Wir müssen das schonungslos analysieren. So eine Niederlage darf uns nicht nochmal passieren. Jetzt geht es darum, Charakter zu zeigen – und als Team eine klare Reaktion zu liefern.“ Harxheim war laut Coach Schirp fast nur mit Jungsspunden des Jahrgangs 2005 oder 2006 aufgelaufen. Tore: 0:1 Jakob Maskos (7.), 1:1 Lars Anders (13.), 1:2 Luca Sparwasser (21.), 1:3 Moritz Scheu (23.), 1:4 Felix Neuberger (40.), 1:5 Nick Scheu (43.), 1:6 Aaron Schindler (52.), 1:7 Moritz Scheu (55.), 1:8 Nick Scheu (63.), 1:9 Moritz Scheu (81.). Zuschauer: 80.

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FVB-Coach Daniel Kittl meinte auf die Frage, was man sich vorzuwerfen habe: „In den entscheidenden Momenten haben wir einfach die falschen Entscheidungen getroffen. Das hat uns am Ende das Spiel gekostet. Der Gegner war in diesen Situationen klarer und effizienter – da müssen wir uns an die eigene Nase fassen.“ Tore: 1:0 Okan Yüzüak (24.), 1:1 Christian Simon (30.), 2:1 Yüzüak (67.). Zuschauer: 100.

Nach drei individuellen Fehlern der Platzherren zog Basara davon. „Wir haben uns dann gut gefangen, aber unsere Chancen nicht nutzen können“, sagte FSV-Spielertrainer Jonas Bellaaziri. „Nico Mock hat am Ende eine höhere Niederlage verhindert.“ Alemannen-Teammanager Steffen Binger: „Basara war sehr gut. Wir haben es ihnen mit Kampf und Moral zwar schwer gemacht, aber unterm Strich war es ein verdienter Sieg für Basara. Unsere Fehler wurden direkt bestraft.“ Torfolge: 0:1 Keisuke Hayakawa (22.), 0:2 Reo Kamiya (33.), 0:3 Hayakawa (39.), 1:3 Marvin Henrich (42., Kopfball). Zuschauer: 60.

„Ein gerechtes Unentschieden“, urteilte SG-Trainer Christian Meurer. „Nach dem Spielverlauf und in unserer Situation hätten wir gerne die drei Punkte behalten. Bitter, dass wir erneut in der Nachspielzeit den Sieg hergeben.“ Tore: 1:0 Bastian Theis (3.), 2:0 Kevin Hanss (33.), 2:1 Matthias Jantos (52.), 2:2 Johannes Schmidt (62.), 3:2 Bastian Theis (89.), 3:3 Gabriel Kreuz (90.+4). Zuschauer: 110. Heute, 15:00 Uhr FSV Oppenheim Oppenheim SVW Mainz SVW Mainz II 1 2 Abpfiff

„Wir gehen auf der letzten Rille“, verriet Oppenheims sportlicher Leiter Robin Ziegler. „Wir haben viele Spieler, die aus einer Verletzung kommen oder angeschlagen sind.“ Tore: 0:1 Nico Gronbach (14.), 1:1 Andy Assogba (45.), 1:2 Moritz Hartmann (57.). Zuschauer: 100.

TSV Wackernheim – SG Rhein-Selz 0:1 (0:0). – Vor 50 Zuschauern gelang dem 33 Jahre alten Karsten Schömbs in der Nachspielzeit das goldene Tor (90.+4). „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, waren intensiv und triebig“, formulierte SG-Coach Timm Bocian. „Über 90 Minuten hatten wir einige Großchancen gegen eine gute Wackernheimer Mannschaft – ein verdienter Sieg vor dem freien Osterwochenende.“





