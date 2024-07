Tarek El Funte gibt am Samstag sein Abschiedsspiel auf dem Sportplatz in Niederseelbach. – Foto: Marcel Faust - Archiv

Zahlreiche Fußballgrößen bei Abschiedsspiel von Tarek El Funte Auf der Anlage von Stammverein SV Niederseelbach treffen zwei Teams mit klangvollen Namen aus der lokalen Fußballszene aufeinander +++ Auch Ex-Profis Zampach und Parker dabei Thomas Zampach Shawn Parker Tarek El Funte

Niederseelbach. Das wird eine Zeitreise und eine Art Klassentreffen zugleich – beim Abschiedsspiel von Tarek El Funte auf der Anlage seines Stammvereins SV Niederseelbach (Sa., 18 Uhr) werden zwei Teams mit durchweg klangvollen Namen aufeinandertreffen. Ob nun auf lokaler Ebene oder sogar darüber hinaus.

Etwa der in Wiesbaden geborene Shawn Parker (31), der bei Mainz 05 und beim FC Augsburg im Bundesliga-Rampenlicht stand, noch beim Zweitligisten Greuther Fürth spielte, ehe Verletzungsprobleme seine Profilaufbahn stoppten. Begonnen hatte alles beim FC Bierstadt, bei Biebrich 02 und beim SV Wehen – jetzt fördert Parker im Rahmen seiner Fußballakademie selbst mit Leidenschaft und nach dem Motto „der Ball muss immer im Spiel sein" die Jüngsten. Mit Tarek El Funte (45), der vergangene Runde noch im Gruppenliga-Team des SV Niederseelbach aushalf, verbindet ihn eine familiäre Schiene: Parkers Tochter und El Funtes Sohn gehen in Schierstein in die gleiche Klasse. Dort, wo sich Tarek El Funte beim FSV 08 in der Nachwuchsarbeit engagiert, die Mannschaft seines Sohnes Younes coacht. Einen Trainerpart im Aktivenbereich schließt er derzeit aus, das sei zu stressig und aufwendig geworden.

Erst im A-Jugendalter zum Vereinsfußball gekommen Neben Shawn Parker versucht auch „Fußball-Gott“ Thomas Zampach, der seinerseits eine Fußballschule betreibt, zumindest rechtzeitig zur zweiten Halbzeit und natürlich zur alles entscheidenden „dritten“, dem gemeinsamen Beisammensein, dabei zu sein. Mit ihm hat El Funte während seiner Laufbahn auch einmal zusammengespielt. Parker und Zampach spielten in ihren Glanzzeiten auf höchster Ebene in vollen Bundesliga-Stadien, bei Tarek El Funte lief der Fußball-Film etwas anders ab. Der Teerplatz in der Nähe des Niedernhausener Waldschwimmbads war lange seine Bühne. An Begabung und Ballfertigkeit fehlte es nicht, aber erst durch seine Kumpels Michael Mohr und den vor vier Jahren verstorbenen David Pasieka fand er im A-Jugendalter beim SV Niedernhausen den Weg zum Vereinsfußball, anschließend beim SV Niederseelbach, dem vor etlichen Jahren einmal das Aus drohte. „Mit Manuel Falkenberg wurde ich in dieser schwierigen Zeit als Spielertrainer ins kalte Wasser geworfen. Unter dem Vorsitzenden Eberhard „Hardi“ Hepe und Reinhard Volkmer gelang uns die Rettung, und wir sind zurück in die A-Liga aufgestiegen“, erinnert sich Tarek El Funte an eine prägende Phase seiner bewegten Laufbahn, die sich auf einige andere Clubs ausdehnte.