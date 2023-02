Yudai Baba verlässt Alemannia Mittelfeldspieler wechselt von Waldalgesheim zurück zum Verbandsligisten FC Basara Mainz

„Yudai wollte zurück in seine alte Umgebung, dem haben wir entsprochen“, sagt Waldalgesheims Sportlicher Leiter Tim Thron zum Wechsel. Der 25-Jährige kam bei der Alemannia auf 14 Oberliga-Einsätze mit 694 Spielminuten plus ein Verbandspokalspiel. Seine Position könnte Tawfeeq Johnson übernehmen. Der 19-Jährige war kürzlich erst vom Liga-Konkurrenten TSV Schott Mainz an die Waldstraße gewechselt.