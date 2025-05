YFs Siegesserie endet - Freienbach und Spielvi sichern Ligaerhalt

Am vorletzten Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 spitzt sich der Kampf um den zweiten, zu den Aufstiegsspielen berechtigten Rang zwischen St. Gallens U21, YF Juventus und Wettswil-Bonstetten zu. Derweil konnten Freienbach und Schaffhausen am anderen Tabellenende den Ligaerhalt sichern.

Gerissen: YFs Siegesserie endet im Spitzenspiel Nach sieben Siegen in Serie musste sich YF Juventus im entscheidenden Duell an der Tabellenspitze der Erstliga-Gruppe 3 ausgerechnet zu Hause gegen Kreuzlingen 0:1 geschlagen geben.

Die Mannschaft von Danijel Borilovic kassierte in der 65. Minute das einzige Tor des Tages – ein Rückschlag zur denkbar ungünstigsten Zeit. Damit hat YF die Chance auf die Aufstiegsspiele nicht mehr in der eigenen Hand, während Kreuzlingen eine Runde vor Saisonschluss als Gruppensieger feststeht.

Drangeblieben: WB wahrt Aufstiegschancen mit Heimsieg

Dank eines knappen, aber verdienten 1:0-Erfolgs gegen Taverne hält Wettswil-Bonstetten den Anschluss an die Spitzengruppe und darf weiter auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen hoffen. Die Ämtler profitierten dabei zusätzlich von der Niederlage von YF Juventus und dem Unentschieden der U21 des FC St. Gallen.

Bereits früh stellte das Team von Stephan Lichtsteiner die Weichen auf Sieg: Nach einem Ballverlust der Gäste aus dem Tessin schaltete WB schnell um. Di Battista wurde in die Tiefe geschickt, setzte sich im Sprint gegen die Abwehr durch und schob eiskalt zur frühen Führung ein.

Anschliessend kontrollierte Wettswil-Bonstetten das Spielgeschehen über weite Strecken. Erst kurz vor der Pause wurde es nochmals brenzlig, als Torhüter Thaler einen gefährlichen Weitschuss von Taverne stark parierte.

Nach dem Seitenwechsel sorgte vor allem Figueiredo für Offensivakzente – gleich zweimal traf er aus aussichtsreicher Position das Aluminium. Trotz weiterer Chancen gelang kein zweiter Treffer, sodass es beim knappen Vorsprung blieb.

Durch den dritten Sieg in Folge bleibt Wettswil-Bonstetten auf Rang vier und liegt lediglich einen Punkt hinter der U21 des FC St. Gallen. Vor dem letzten Spieltag ist das Rennen um die Teilnahme an den Aufstiegsspielen somit weiterhin offen.

Gerettet I: FC Freienbach sichert trotz Niederlage den Ligaerhalt

Der FC Freienbach musste sich auswärts bei Collina d’Oro knapp 2:3 geschlagen geben – hatte am Ende aber dennoch Grund zur Freude. Da auch Konkurrent Linth leer ausging, ist der Klassenerhalt bereits vor dem letzten Spieltag gesichert.

Wie bereits in der Vorwoche reiste Freienbach stark ersatzgeschwächt zum Auswärtsspiel gegen das aktuell formstärkste Team der Rückrunde. Die Voraussetzungen für eine Überraschung waren also alles andere als ideal. Doch die Mannschaft von Stefan Flühmann zeigte sich kämpferisch und startete perfekt in die Partie: Bereits in der achten Minute brachte Torhüter Diego Yanz sein Team per verwandeltem Handelfmeter in Führung.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Freienbach (@fcfreienbach)

Die Höfner spielten weiter konzentriert und hatten durch einen Pfostenschuss von Zidane Vaz sogar die Chance auf das 2:0. Kurz vor der Pause drehte jedoch Collina d’Oro auf und glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch einen schön herausgespielten Treffer von Novaresi aus.

Nach dem Seitenwechsel geriet Freienbach früh in Rückstand: Eine präzise Flanke, die auf Josipovic am zweiten Pfosten verlängert wurde, schob dieser unbedrängt zum 2:1 für die Gastgeber ein. In dieser Phase verlor Freienbach etwas den Zugriff, während Collina das Spielgeschehen dominierte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AnePhotoNature&Sport (@anetajurczenia)

Erst in der Schlussphase fanden die Gäste wieder zurück in die Partie und belohnten sich in der 88. Minute mit dem Ausgleich durch einen direkt verwandelten Freistoss von Cristiano Teixeira. Doch die Hoffnung auf einen Punktgewinn währte nur kurz: In der Nachspielzeit war es erneut Josipovic, der mit seinem zweiten Treffer den 3:2-Endstand besiegelte.

Trotz der bitteren Niederlage war die Stimmung im Freienbacher Lager positiv – denn durch die gleichzeitige Niederlage von Linth steht fest, dass der FC Freienbach auch in der kommenden Saison in der 1. Liga classic spielen wird.

Gerettet II: "Spielvi" auch nächstes Jahr erstklassig

Die SV Schaffhausen hat den Verbleib in der 1. Liga in relativ entspannter Manier gesichert. Beim 1:1-Unentschieden gegen Eschen/Mauren gerieten die Munotstädter kaum ernsthaft in Bedrängnis. Bereits vor der Halbzeit brachte Gholami die "Spielvi" mit 1:0 in Führung – ein Ergebnis, das bereits für den Klassenerhalt genügte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Spielvi (@schwarzweissspielvi)

Ein zweiter Sieg in Folge blieb der SVS jedoch verwehrt: In der Nachspielzeit gelang Eschen/Mauren noch der späte Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand.

Gesagt: "Wir haben uns heute belohnt"

Der FC Tuggen setzte sich in einem spannenden und temporeichen Spiel mit 3:2 gegen die U21 des FC Winterthur durch.

Dabei verlief der Start für die Mannschaft von Ivan Previtali alles andere als ideal: Nach einem Abstimmungsfehler bei einem Freistoss brachte Holder die Gäste bereits in der 13. Minute in Führung. Tuggen liess sich davon jedoch nicht beirren und drehte die Partie noch vor dem Seitenwechsel. Erst traf Shala in der 33. Minute zum Ausgleich, ehe Rodrigues in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zur 2:1-Führung einschob.

Nach der Pause wurde das Spiel zunehmend zerfahrener und von vielen Unterbrechungen geprägt. Zwar verteidigte Tuggen den knappen Vorsprung lange Zeit erfolgreich, doch in der Schlussphase glich Winterthur per Abstauber nach einem Lattentreffer zum 2:2 aus.

Die Antwort der Gastgeber folgte prompt: Kurz vor dem Abpfiff war es der eingewechselte Giovanni La Rocca, der eine präzise Flanke von Jakupov verwertete und mit seinem Treffer den 3:2-Endstand besiegelte.

"Wir haben uns heute belohnt. Wir sind dran geblieben und haben Ehrgeiz gezeigt, haben für die Ehre gespielt und blieben giftig und hitzig bis zum Schluss", lobte Tuggens Trainer Ivan Previtali seine Mannen im "March Anzeiger".

Gewonnen: Höngg siegt im Stadtzürcher-Derby

Der Sportverein Höngg bezwang den FC Kosova auf dem Hönggerberg mit 2:0. Für die Tore der Mannschaft von Stefan Goll zuständig waren Mario Gubler (62.) und Tyron Pepperday (84.).

Verloren: Knappe Niederlage für Dietikon

In der Gruppe 2 verlor der FC Dietikon auswärts bei Langenthal unglücklich mit 0:1. Das einzige Gegentor kassierte das Tarone-Team in der 20. Spielminute.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich