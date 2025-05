WB hält Spannung aufrecht

Nach zwei überzeugenden Siegen in Serie wollte der FC Wettswil-Bonstetten am Samstag im letzten offiziellen Heimspiel der Saison seinen Siegeszug fortsetzen.

Die Ämtler starteten abwartend in die Partie und überliessen dem AC Taverne zunächst das Spielgeschehen. Gut organisiert in der Defensive, lauerten sie auf Fehler im Aufbau der Gäste. Erste Nadelstiche nach Balleroberungen blieben noch ohne Erfolg, bis zur 17. Minute.

Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld wurde Di Battista steil geschickt. Mit seiner Schnelligkeit entwischte er der Abwehr und blieb vor dem Torhüter eiskalt: Souverän schob er den Ball in die entfernte Ecke zur 1:0-Führung ein.

In der Folge hatte der FCWB das Spiel unter Kontrolle. Kurz vor der Pause wurde es jedoch nochmals gefährlich, als Thaler mit einer starken Parade einen Schuss aus 15 Metern mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenkte. So ging es mit einer verdienten 1:0-Führung in die Kabine.

Lattenpech

Der FCWB kam mit viel Schwung aus der Kabine und übernahm sofort das Spieldiktat. Besonders der agile Figueiredo sorgte immer wieder für Unruhe in der Hintermannschaft des AC Taverne. In der 50. Minute zog er entschlossen in die Mitte und hämmerte den Ball wuchtig an die Latte.

Keine fünf Minuten später setzte Figueiredo erneut zum Dribbling an, liess seinen Gegenspieler stehen und suchte wieder den Abschluss. Doch erneut rettete der Querbalken für die Gäste.