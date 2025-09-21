YF souverän, Tuggen dank Schützenfest neu Zweiter, Hönggs späte Wende

Am siebten Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 hat der FC Tuggen mit einem weiteren deutlichen Sieg, diesmal gegen die "Spielvi", den zweiten Tabellenrang vom Kantonsrivalen Freienbach übernommen, der nur Remis spielte. Am anderen Tabellenende stellte der SV Höngg die Partie in Widnau in der Nachspielzeit auf den Kopf.

Getroffen: Tuggen überrollt dezimiertes Schaffhausen Mit dem fünften Sieg im siebten Spiel hat der FC Tuggen neu den zweiten Tabellenrang erklommen. Die Märchler bezwangen die SV Schaffhausen auswärts in Überzahl klar mit 6:2.

Unangefochten: YF weiter mit Weisser Weste YF Juventus bleibt auch im siebten Saisonspiel ohne Punktverlust. Die Stadtzürcher mussten auswärts gegen Collina d'Oro zwar mehr kämpfen als sonst, siegten letztlich aber trotzdem mit 2:1.

Der FC Tuggen wurde seiner Favoritenrolle gegen Schaffhausen früh gerecht und dominierte die Anfangsphase deutlich. Nathan Tayey erzielte in der 13. Minute das verdiente 1:0. Wenig später erhöhte Dardan Morina sehenswert auf 2:0. Schaffhausen kam kaum ins Spiel und verlor zudem Abwehrspieler Ljatifi mit Rot.

Nach der Pause sorgte ein Foulelfmeter, den Rodrigues verwandelte, für das 3:0. Dann wurde Tuggen kurz unachtsam und Schaffhausen verkürzte innert weniger Minuten überraschend auf 2:3. Trotz Überzahl geriet Tuggen kurz ins Wanken, fing sich aber wieder.

Tayey stellte mit dem 4:2 die Weichen endgültig auf Sieg, ehe Quintas und Jakupov in den Schlussminuten zum 5:2 und 6:2 trafen. Unter dem Strich war es ein verdienter und klarer Erfolg für die Previtali-Elf, die mit diesem Resultat den dritten Sieg in Folge feiert. Lediglich eine schwächere Phase nach dem 3:0 trübte das sonst souveräne Auftreten der Tuggner kurzzeitig.



Geteilt: Freienbach lässt Federn

In einer Partie, die keinen Schönheitspreis gewinnt, trennte sich Freienbach gegen Mendrisio 1:1 unentschieden. Die Höfner drehten einmal mehr in der Schlussphase auf.

Bei besten Bedingungen auf der Chrummen fanden die Gastgeber nur schwer ins Spiel. Die physisch präsenten Tessiner überraschten mit hohem Pressing und belohnten sich früh: Nach einem weiten Ball setzte sich Stürmer Gibellini durch und legte auf Guarino ab, der zur verdienten Führung traf. Freienbach tat sich weiterhin schwer, erst nach rund 30 Minuten kamen die Höfner zu ersten guten Torchancen – jedoch scheiterten Heini und Teixeira mit ihren Versuchen jeweils knapp.

Trainer Flühmann versuchte mit Umstellungen und Wechseln, das Spiel zu drehen, doch auch in der zweiten Halbzeit blieb der FCF offensiv lange harmlos. Mendrisio verpasste es hingegen, die Partie frühzeitig zu entscheiden – ein Pfostenschuss von Okaigni war die beste Gelegenheit. Erst in der Schlussphase konnte Freienbach zulegen. In der 82. Minute sorgte der eingewechselte Dellova nach schöner Kombination über Morf und Stähli für den späten Ausgleich.

Mit dem späten Punktgewinn konnte Freienbachs Trainer gut leben: „Wir müssen heute mit dem Punkt zufrieden sein – mehr war einfach nicht drin“, so Stefan Flühmann nach dem Schlusspfiff.

Dominiert: Wettswil kommt mit bester Saisonleistung zu Kantersieg

Nach einer harzigen Startphase in die Meisterschaft hat Wettswil-Bonstetten gegen Eschen/Mauren so richtig überzeugen können. Die Liechtensteiner fegte man gleich mit 6:1 vom Platz.

Der überzeugende Auftritt des Heimteams begann bereits in der Anfangsphase. Schon nach 4 Zeigerumdrehungen brachte Brunner die Hausherren per Kopf in Führung. Nach aggressivem Pressing legte Hager für Mesonero auf, der kurz darauf zum 2:0 traf. Nur wenig später erhöhte wieder Mesonero per Kopf auf 3:0. Die Gäste blieben offensiv lange harmlos, brenzlig wurde es nur einmal, als Murati an WB-Keeper Thaler scheiterte.

Nach der Pause sorgten frische Kräfte wie Figueiredo und Mesto für weiteren Schwung bei der Lichtsteiner-Elf. Hager traf nach starker Flanke von Figueiredo zum 4:0. Danach erhöhte Mesto mit einem feinen Aussenrist-Schuss auf 5:0. Der eingewechselte Figueiredo krönte schliesslich seine starke Leistung mit einem Solo und Knaller ins Lattenkreuz zum 6:0. Eschen gelang in der Nachspielzeit durch Schulthess noch der Ehrentreffer zum 6:1. Insgesamt überzeugte WB mit Effizienz, Pressing und Spielfreude, während Eschen nur in der Schlussphase etwas Gefahr ausstrahlte.

Späte Freude: Höngg dreht Partie in der Nachspielzeit

Im einzigen Sonntagsspiel gelangte der SV Höngg zu einem späte Vollerfolg beim FC Widnau und hält die St. Galler damit auf Distanz. Nachdem Widnau in der 62. Minute durch Ivanusa in Führung gegangen war, drehte Höngg erst in der Nachspielzeit auf und gewann die Partie spektakulär durch Tore von Kramer (92.) und Bandli (95.).

Gesagt: "Für uns fühlt sich dieses Unentschieden an wie zwei verlorene Punkte"

In einer unterhaltsamen Partie trennten sich Dietikon und die U21 des FC Winterthur 3:3 unentschieden.

Die Gastgeber gingen bereits nach weniger als einer Minute mit 1:0 in Führung. Dietikons Freddy M’Biye glich in der 19. Minute aus, bevor Leonardo Beuggert den FCD in der 29. Minute sogar mit 2:1 in Front brachte. Nur vier Minuten später folgte jedoch der Ausgleich durch Winterthurs Peter Sebök.

Nach einer hektischen ersten Halbzeit blieb es nach dem Seitenwechsel zunächst ruhig. Erst in der Schlussphase nahm die Partie wieder Fahrt auf: Joker Berna Baldeh erzielte in der 80. Minute das 3:2 für Dietikon. Doch der dritte Sieg in Folge blieb dem FCD verwehrt. In der 83. Minute gab es nach einem umstrittenen Foul einen Elfmeter für Winterthur, den Leandro Maksutaj zum 3:3 verwandelte. Die Szene führte zu heftigen Protesten bei Dietikon und einer Verwarnung für Assistenztrainer Pa Modou.

In den letzten Minuten suchten beide Teams die Entscheidung, ein weiterer Treffer fiel jedoch nicht mehr. Am Ende blieb es bei einer spektakulären, aber letztlich für beide Seiten unbefriedigenden Punkteteilung.

"Für uns fühlt sich dieses Unentschieden an wie zwei verlorene Punkte", haderte FCD-Trainer Daniel Tarone nach Spielende in der "Limmattaler Zeitung". Für ihn sei der späte Elfmeter, der zum 3:3 geführt hatte, keiner gewesen.

Gewonnen: Kosova siegt gegen das Schlusslicht

Zu einem unspektakulären 2:1-Vollerfolg kam der FC Kosova gegen St. Gallen U21. Die Stadtzürcher vom Juchhof gelangten zwar früh durch einen Elfmeter in Rückstand, wendeten die Partie aber noch in der ersten Hälfte durch Treffer von Clarke (14.) und Muji (36.).

