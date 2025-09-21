Torfestival im Wettswiler Moos

WB gelang vor Wochenfrist beim 2:1-Sieg in Mendrisio ein kleiner Befreiungsschlag – dies nach zuvor drei Niederlagen in Folge. Auch der samstägliche Gegner Eschen/Mauren wusste in der letzten Partie spielerisch zu gefallen. Allerdings gelang ihm beim 0:0 gegen die SV Schaffhausen trotz hochkarätiger Chancen kein Torerfolg. Auch ihrem treffsichersten Stürmer Ismael Adejumo nicht, der in den drei Spielen zuvor viermal reüssierte.

Die Gäste zeigten eine Reaktion, Alessandro Hossmann hatte sein Visier jedoch zu hoch eingestellt. Und plötzlich hiess es 2:0. WB betrieb hartnäckig Forechecking und verleitete Eschen zu Fehlern beim Spielaufbau. Ein solcher brachte Hager in Schussposition. Uneigennützig passte er zu Simon Mesonero, der in eiskalter Stürmermanier skorte.

Trainer Stephan Lichtsteiner vertraute der gleichen Elf, die zuletzt Mendrisio niederrang. Und sie begann stark. Bereits in Minute zwei versuchte Nicolas Schneebeli sein Glück, der Schuss geriet allerdings zu ungenau. Kurz darauf schlug Janick Hager einen Eckball scharf zur Mitte, wo David Brunner sprunggewaltig per Kopf den Ball zum 1:0 in die Maschen beförderte.

Und es kam noch besser für die Platzherren. Abermals stand Mesonero goldrichtig, um einen Flankenball per Scheitel zu verwerten (22. Minute). «Das funktioniert ja plötzlich mit der Effizienz», meinte ein WB-Fan trocken. In der Tat war die Partie bereits entschieden. Eine halbe Stunde war gespielt, da endete eine gepflegte Stafette der Gäste mit der Passfolge auf Edim Murati, der in WB-Keeper Luca Thaler seinen Meister fand.

Auf der Gegenseite hämmerte Flavio Peter den Ball nur um Zentimeter am Eschener Gehäuse vorbei. WBs Captain stand auch nach der Pause im Mittelpunkt. Im Strafraum regelwidrig vom Ball getrennt, übernahm er die Ausführung des Penaltys gleich selbst – und scheiterte am Pfosten.

Die Fürstentumer witterten nun Morgenluft. Daniel Josuiah schnupperte an einem Torerfolg. Viel mehr noch Ismael Adejumo. Dieser narrte die WB-Defensive dribbelnd, übertrieb es dann aber mit dem Tänzeln und vergab den sicher geglaubten Treffer.

Einwechselspieler treffen

Nach knapp einer Stunde wurden bei WB mit Marc Figueiredo und Jak Mesto frische Angriffsspieler eingewechselt. Die Ämtler besannen sich fortan wieder aufs Vorwärtsspielen. Gabriel Di Battista und Mesto schrammten ebenso wie Peter an einem weiteren Treffer vorbei.

Auf der Gegenseite hielt Thaler zwischendurch mit einer bärenstarken Parade die Null aufrecht. Ein Höhepunkt stellte WBs vierter Treffer dar. Figueiredo setzte sich wirblig am rechten Flügel durch und flankte zentimetergenau in den hinteren Fünfmeterraum, wo der heranbrausende Hager den Ball via Pfosten ins Tor hämmerte.

Und das Heimteam hatte noch nicht genug. Nach einem weiten Zuspiel von Claudius Brüniger überspurtete Mesto den letzten Verteidiger und überwand auch noch Schlussmann Robin Handermann gekonnt mit dem Aussenrist zum 5:0. Nur eineinhalb Minuten nach Wiederanpfiff erneuter WB-Jubel. Figueiredo zog abermals unwiderstehlich davon und setzte seinem brillanten Solo mit einem Schuss ins Lattenkreuz die Krone auf.

Den Schlusspunkt dieser unterhaltsamen Partie setzten die Gäste in der Nachspielzeit, als Schulthess zum verdienten Ehrentreffer einnetzte.

Fazit: Der FCWB hat offensichtlich wieder in die Spur gefunden. Mit grossem Engagement und Teamspirit beherrschte er seinen Gegner nach Belieben. Mit zehn Punkten aus sieben Spielen, bei einem Torverhältnis von 16:11, ist er jetzt auf Rang acht klassiert, fünf Zähler hinter dem Zweiten, Tuggen.

Bereits am kommenden Samstag könnten die Ämtler auswärts im Direktduell gegen die Märchler den Rückstand minimieren.

