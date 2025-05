YF Juventus und Wettswil in den Aufstiegsspielen - Dietikon genervt

Wettswils Marc Figueiredo (links) trifft mit seinem Hammerschuss exakt unter die Latte zum 1:1. – Foto: Kaspar Köchli

Am abschliessenden Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 haben sowohl YF Juventus in souveräner als auch Wettswil-Bonstetten in dramatischer Manier den Sprung in die Aufstiegsspiele geschafft. Beide Teams profitierten auch vom Ausrutscher von St. Gallens U21, die auswärts bei der "Spielvi" Schaffhausen nicht über ein Remis hinaus kam. In der Gruppe 2 muss sich Dietikon zum Abschluss mit einem Remis begnügen, worüber Trainer Tarone sich ärgert.

Dramatisch: Wettswil erreicht die Aufstiegsspiele in extremis

Dank einer dramatischen Schlussphase konnte Wettswil-Bonstetten den Tabellenersten FC Kreuzlingen auswärts mit 2:1 bezwingen und schaffte damit in letzter Minute noch den Sprung in die Aufstiegsspiele. Die Mannschaft von Stephan Lichtsteiner war von Anfang an gut eingestellt und zeigte sich siegesgewillt. Hinten stand man sicher und konnte in der Offensive immer wieder nadelstichartige Angriffe setzen. Insbesondere gegen Ende der ersten Halbzeit erspielte man sich klare Vorteile, verpasste den Führungstreffer aber vorerst.

Nach Wiederanpfiff blieb WB mutig und suchte das Führungstor. Dennoch war es Kreuzlingen, welches in der Schlussphase etwas aus dem Nichts durch den eingewechselten Arifagic in Führung ging. Doch WB liess sich nicht beirren und tatsächlich gelang der Lichtsteiner-Elf eine spektakuläre Wende, die sie schliesslich doch noch in die Aufstiegsspiele bringen sollte. Zunächst verwertete Figueiredo in der 87. Minute eine Flanke von Caputo und wenige Zeigerumdrehungen später lief es dann umgekehrt. Diesmal war Caputo zur Stelle, als Figueiredo eine Flanke von der rechten Seite in die Mitte schlug, und traf in letzter Minute zum vielbejubelten Siegtreffer für Wettswil. Am Mittwoch, 28. Mai, steht bereits das Hinspiel der Aufstiegsrunde gegen die U21 des FC Lausanne-Sport an, am 31. Mai dann das Rückspiel. Mehr zu Kreuzlingen - Wettswil-Bonstetten

Gleich mit 6:0 besiegte YF Juventus auswärts das bereits abgestiegene Linth 04 und qualifizierte sich damit ohne grosses Zittern für die Aufstiegsspiele. YF tritt damit am Mittwoch, 28. Mai, zu Hause gegen den Lancy FC an, am 31. Mai folgt das Rückspiel.

YF Juventus liess dem bereits als Absteiger feststehenden Linth 04 beim 6:0-Auswärtssieg kaum eine Chance. – Foto: YF Juventus

In den Aufstiegsspielen wartet der Lancy FC auf YF Juventus. – Foto: YF Juventus