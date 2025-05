WB greift nach Höherem

Vorweg: die Partie war an Dramatik nicht zu überbieten. WB musste im letzten Meisterschaftsspiel auswärts gegen Leader Kreuzlingen gewinnen, um noch eine Chance auf die Promotion zu wahren. Und gleichzeitig durfte im Fernduell St. Gallens U-21 gegen Schaffhausen nicht voll punkten.

Die Ämtler legten fulminant los und erspielten sich in regelmässigen Abständen Möglichkeiten. Die beste durch Gabriel Di Battista, dessen Tor wegen eines vorangegangenen Handspiels aberkannt wurde.

Auch in Hälfte zwei störte WB den Spielaufbau seines Gegners immer wieder hartnäckig, um die Ostschweizer zu Fehlern zu provozieren. Nach einer Stunde stürmte Marc Figueiredo mutterseelenallein auf Keeper Philip Faderl zu, scheiterte aber an diesem.

Das Heimteam seinerseits, bereits als Gruppensieger feststehend, beschränkte sich auf das Zirkulieren des Balls in den eigenen Reihen, ohne einen einzigen gefährlichen Angriff lancieren zu können.

Aber wie sah es beim mitentscheidenden Spiel aus? Schaffhausen rang St. Gallens U-21 ein 1:1-Unentschieden ab, so dass sich Wettswil-Bonstetten definitiv über kommende Aufstiegsspiele freuen konnte.

Und die Dramaturgie steigerte sich zum Höhepunkt. Der erst kurz zuvor eingewechselte Alessio Caputo erzielte in der 89. Minute das 2:1. Nach darauf folgenden bangen Momenten in der Defensive, beinhaltend eine bärenstarke Parade von WB-Keeper Luca Thaler, war dann der Auswärtstriumph Tatsache.

WB-Erfolgstrainer Stephan Lichtsteiner meinte nach dem Match: «Uns gelang eine wirklich starke erste Hälfte – mit dem Manko, aus den vielen Chancen nicht reüssiert zu haben. Auch nach dem Rückstand glaubten wir an uns. Das Glück zwangen wir dann regelrecht auf unsere Seite. Und wir belohnten uns für den riesigen Aufwand und das grossartige Spiel.»

Marc Figueiredo, 1:1-Schütze und Passgeber zum 2:1, schilderte seinen Treffer kurz und bündig: «Mein Gegenspieler zögerte bei einer Ballannahme, da habe ich einfach voll draufgehauen.» Und Caputo, Schütze des Siegestors, lachte: «Mäge flankte auf den hinteren Pfosten und ich stand zum Glück dort, wo ein Stürmer stehen sollte.»

Mit 53 Punkten aus 30 Partien qualifizierten sich die Ämtler als beste Gruppendritte für die Aufstiegsspiele in die Promotions League. Bereits am Mittwochabend empfangen sie zuhause im Wettswiler Moos die U-21 von Lausanne-Sport, das Rückspiel folgt dann am Samstag auswärts.

