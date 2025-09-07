YF Juventus und Freienbach ziehen vorne weg - Tuggen schlägt Kosova

Am fünften Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 haben die beiden Gruppenersten Freienbach und YF Juventus ihre Aufgaben erfüllt, bevor es nächste Woche zum grossen Spitzenkampf zwischen den beiden Teams kommt. Auch Tuggen überzeugte, während die "Spielvi" weiter auf ein erstes Erfolgserlebnis warten muss.

Mit vier Siegen im Rücken agierte YF sehr offensiv und liess Wettswil so viele Räume zum Kontern. Insgesamt gestaltete sich die erste Hälfte ausgeglichen, wobei beide Mannschaften ihre Möglichkeiten besassen. Schliesslich war es aber WB, das nach einem Abpraller kurz vor dem Halbzeitpfiff in Führung ging.

Gejubelt: YF Juventus nicht zu bremsen Noch immer ohne Punktverlust ist YF Juventus, das sich nach wie vor zwei Punkte vor Freienbach an der Tabellenspitze befindet. Die Stadtzürcher gewannen gegen Wettswil-Bonstetten nach hartem Kampf mit 2:1.

Nach dem Pausentee agierte YF noch offensiver, doch Wettswil hielt gut dagegen und liess wenig zu. So brauchte es eine Einzelaktion von YFs Stürmer Tavares, um die Partie nach rund einer Stunde wieder auszugleichen. In der Folge drückte der Tabellenführer zunehmend auf den Siegtreffer und schliesslich brachten die Einwechselspieler den entscheidenden frischen Wind in den Angriff der Stadtzürcher. Es war letztlich Chagas, der spät in der Schlussphase einen Querpass verwerten konnte und so seinem Team einen weiteren Sieg bescherte.

Gedreht: Späte Freude bei Freienbach

Der FC Freienbach ist derzeit in Topform und feierte den vierten Sieg in Folge. Die Mannschaft von Trainer Flühmann bezwang den SV Höngg auf der Chrummen mit 3:1 und übernimmt vorläufig die Tabellenführung.

Im vorgezogenen Spiel begann Höngg überraschend aggressiv und setzte Freienbach unter Druck. Doch die Freienbacher nutzten die Räume und hatten bereits in der Anfangsphase einige gute Chancen. Nach sieben Minuten hatte Teixeira eine Grosschance, traf jedoch nur den Pfosten. Freienbach setzte nach, aber Stähli und Festic scheiterten ebenfalls. Nach 16 Minuten landete ein Schuss von Teixeira an der Latte.

Nach diesem starken Beginn flachte das Spiel ab, da Höngg defensiver wurde und die beiden Teams sich neutralisierten. Kurz vor der Halbzeit hatten die Höngger sogar die Chance zur Führung, als Hadziarapovic den Pfosten traf.

Im zweiten Durchgang setzte Höngg den Druck fort und erzielte in der 51. Minute durch Gerber das 1:0. Freienbachs Trainer Flühmann reagierte mit Wechseln, die das Spiel wenden sollten. Morf traf zunächst den Pfosten, bevor Teixeira im Strafraum gefoult wurde. Festic verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:1. Freienbach drängte nun auf die Führung, die nach einem Eckball durch Gasane fiel.

Mit der Führung kontrollierte Freienbach das Spiel und in der Nachspielzeit erzielte Giordano aus 20 Metern das 3:1. Trainer Flühmann lobte die Einwechselspieler für ihre herausragenden Leistungen. Dank dieser «zweiten Luft» steht Freienbach nun an der Tabellenspitze.

Gewonnen: Tuggen holt in Zürich drei Zähler

Im fünften Meisterschaftsspiel hat der FC Tuggen seinen dritten Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Previtali setzte sich auswärts mit 4:2 gegen Kosova durch.

Im Vergleich zu den bisherigen Saisonauftritten starteten die Märchler deutlich konzentrierter – und wurden dafür früh belohnt: In der 22. Minute schlossen sie einen mustergültig ausgespielten Konter zur Führung ab. Nur wenige Minuten später war es erneut Dardan Morina, der bereits beim ersten Treffer beteiligt war, und diesmal selbst zum 2:0 traf. Mit diesem verdienten Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Wiederanpfiff wurde das zuvor geordnete Spiel zunehmend hektischer. Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte gelang Kosova durch Foniqi der Anschlusstreffer. Doch Tuggen reagierte prompt – erneut mit Morina im Mittelpunkt: Der Offensivmann wurde im Strafraum gefoult; den fälligen Elfmeter verwandelte Rodrigues souverän zum 3:1.

Kosova gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte ein weiteres Mal, was die Partie in der Schlussphase nochmals spannend machte. Ein Punktgewinn blieb den Stadtzürchern aber verwehrt: In der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Jakupov mit dem Treffer zum 4:2 für die endgültige Entscheidung zugunsten der Gäste.

Im Tief: «Spielvi» wartet weiter auf den ersten Sieg

Die SV Schaffhausen verlor zu Hause gegen Mendrisio mit 1:3 und muss damit weiter auf den ersten «Dreier» warten. Die Munotstädter lagen schon nach 45 Minuten mit 0:2 hinten. Später fiel gar das 0:3, bevor de Nobile per Strafstoss auf 1:3 verkürzen konnte. Zur Schaffhauser Wende kam es trotzdem nicht, da sich die «Spielvi» mit zwei Platzverweisen in der Schlussphase selbst schwächte.