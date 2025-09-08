Knappe Niederlage gegen den Leader

Am Samstag war das formstarke YF Juventus zu Gast auf dem Wettswiler Moos. Auch wenn die Formkurven der beiden Mannschaften aktuell gegenläufig verlaufen, durfte man ein interessantes Spiel erwarten.
Dementsprechend startete auch die Partie. Die Gäste hatten in der Startphase zwar mehr Ballbesitz, kamen aber selten gefährlich vors WB-Tor. Die Lichtsteiner-Elf stand gut und hatte seine Momente durch schnelles Umschaltspiel nach Ballgewinn.
Diese Möglichkeiten gab es in der ersten Halbzeit oft, denn YF agierte sehr offensiv, wobei sie auf den Aussenbahnen nach Ballverlust viel Raum preisgaben.
Erste Chance für die Gäste
Dennoch waren es die Gäste, welche nach einem abgefälschten Klärungsversuch zur ersten Torchance kamen. Das Zuspiel überraschte wahrscheinlich auch den YF-Angreifer, welcher aus bester Position die Führung vergab.
In der Folge kam der FCWB besser ins Spiel, wurde bissiger in den Zweikämpfen und konnte mehrmals gefährliche Angriffe lancieren. Durch schnelle Verlagerungen auf die Seiten erspielten sich die Gastgeber viel Raum und so kam Peter nach zwanzig Minuten durch eine Kombination von Rüegger und Figuereido zur ersten gefährlichen Chance im Strafraum. Sein Schuss konnte allerdings von der erfahrenen YF-Abwehr geblockt werden.
Knappe WB-Führung zur Halbzeit
Die erste Halbzeit blieb ausgeglichen und beide Mannschaften hatten ihre Spielanteile. Die nächste Torchance bot sich YF nach einem Missverständnis in der WB-Abwehr, wobei die Szene danach im starken Kollektiv bereinigt werden konnte.
Kurz vor der Pause erhielt die Lichtsteiner-Elf eine gute Freistoss-Chance. Hagers strammer Schuss konnte vom YF-Keeper Kiassumbua noch geklärt werden, auch der Abpraller blieb an einem abwehrenden Bein hängen, doch im dritten Anlauf konnte Brunner das vielumjubelte 1:0 erzielen. Mit dieser knappen, aber nicht unverdienten Führung ging es zum Pausentee.
YF mit dem glücklichen Ende
Zu Beginn der zweiten Halbzeit übernahmen die Gäste das Spieldiktat, agierten noch offensiver. Allerdings hielt der FCWB gut dagegen und liessen kaum etwas zu. So war es in der 55. Minute eine Einzelaktion von YF-Stürmer Taveres, welcher sich gegen mehrere Gegenspieler behauptete und den Ball mit der Picke aus zwanzig Metern ins Netz beförderte. Ein Ausgleich, der sich nicht wirklich abzeichnete, nun das Spiel aber zu einem offenen Schlagabtausch entwickeln liess.
WB blieb gefährlich durch ihr konsequentes Umschaltspiel. In der 65. Minute wurde Vukasinovic in die Tiefe geschickt, doch eine riskante Grätsche vom letzten YF-Verteidiger verhinderte die grosse Torchance. Die Wechsel der Gäste brachten nochmals viel Schnelligkeit in die Partie. Die Ämtler wehrten sich nach Kräften, fingen aber kurz vor Schluss das Gegentor ein. Nach einem schnellen Doppelpass konnte der erste Abschluss noch abgewehrt werden, der darauffolgende Querpass konnte der freistehende Chagas zum 1:2 verwerten.
Sichtlich angeschlagen mobilisierte die Lichtsteiner-Elf noch die letzten Kräfte, doch ein Kopfball vom eingewechselten Mesonero und auch ein strammer Linksschuss von Captain Peter führten nicht zum Torerfolg. Somit verliert WB trotz engagierter Leistung knapp mit 1:2.
Die dritte Niederlage in Serie bringt den FCWB in hintere Tabellengefilde. Am nächsten Samstag hat man in Mendrisio die Chance, die Negativserie zu beenden.
