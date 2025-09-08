Knappe Niederlage gegen den Leader

WBs David Brunner (rechts) überwindet die YF-Juventus-Abwehr zur 1:0-Führung. – Foto: Kaspar Köchli

Am Samstag war das formstarke YF Juventus zu Gast auf dem Wettswiler Moos. Auch wenn die Formkurven der beiden Mannschaften aktuell gegenläufig verlaufen, durfte man ein interessantes Spiel erwarten.

Dementsprechend startete auch die Partie. Die Gäste hatten in der Startphase zwar mehr Ballbesitz, kamen aber selten gefährlich vors WB-Tor. Die Lichtsteiner-Elf stand gut und hatte seine Momente durch schnelles Umschaltspiel nach Ballgewinn.

Diese Möglichkeiten gab es in der ersten Halbzeit oft, denn YF agierte sehr offensiv, wobei sie auf den Aussenbahnen nach Ballverlust viel Raum preisgaben. Erste Chance für die Gäste

Dennoch waren es die Gäste, welche nach einem abgefälschten Klärungsversuch zur ersten Torchance kamen. Das Zuspiel überraschte wahrscheinlich auch den YF-Angreifer, welcher aus bester Position die Führung vergab. In der Folge kam der FCWB besser ins Spiel, wurde bissiger in den Zweikämpfen und konnte mehrmals gefährliche Angriffe lancieren. Durch schnelle Verlagerungen auf die Seiten erspielten sich die Gastgeber viel Raum und so kam Peter nach zwanzig Minuten durch eine Kombination von Rüegger und Figuereido zur ersten gefährlichen Chance im Strafraum. Sein Schuss konnte allerdings von der erfahrenen YF-Abwehr geblockt werden. Knappe WB-Führung zur Halbzeit Die erste Halbzeit blieb ausgeglichen und beide Mannschaften hatten ihre Spielanteile. Die nächste Torchance bot sich YF nach einem Missverständnis in der WB-Abwehr, wobei die Szene danach im starken Kollektiv bereinigt werden konnte.