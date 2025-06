YF holt FCW-Captain Lekaj - und macht weitere Top-Transfers

Wohin es mit YF Juventus hingehen soll, daran liess der allgegenwärtige YF-Klubchef Piero Bauert schon vor über einem Jahr in unserem Podcast keine Zweifel offen - in die Promotion League.

In der abgelaufenen Saison klappte es letztlich trotz einer Aufholjagd unter dem Ende März verpflichteten Trainer Danijel Borilovic knapp nicht.

YF scheiterte in der zweiten Runde der Aufstiegsspiele an der U21 von Lausanne-Sports in extremis. Das Rückspiel ging in der Verlängerung 1:3 verloren.