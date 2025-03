Kriegt YF Juventus mit Borilovic die Kurve?

Erhebliches Personalrumpeln bei YF Juventus: Das Erstliga-Team soll von Danijel Borilovic zurück in die Spur geführt werden. Und auch im "Zwei" ist der erst in der Winterpause verpflichtete Trainer Maurizio Fede bereits Geschichte.

Den Start in die zweite Meisterschaftshälfte hat man sich bei YF Juventus sicher anders vorgestellt. In der 1. Liga resultierten aus den ersten sechs Partien lediglich drei Punkte. Dazu kommt das Aus in der Erstliga-Cup-Qualifikation gegen Mendrisio.

In Tabelle abgerutscht