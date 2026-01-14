Xantener Fußballer startet in den USA durch

Für mehrere Monate im Jahr ziehen die Sportler der Dordt University in die Halle, die über ein Spielfeld mit internationaler Standardgröße verfügt, um. Die Wintertage können bitterkalt sein. „Anfang Dezember fielen die Temperaturen in Iowa zeitweise auf bis zu minus 22 Grad.“

Julian Janßen geht fest davon aus, dass er beim Start der neuen Saison im September wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist und als verlässlicher Stammspieler dabei mithelfen kann, dass seine Mannschaft diesmal die Play-offs erreicht. Und in seiner zweiten Spielzeit in den USA soll’s dann auch mit dem ersten Torerfolg klappen.

