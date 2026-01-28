Wuppertaler SV verpflichtet Cenk Durgun

Der Wuppertaler SV hat Cenk Durgun verpflichtet. – Foto: Michael Kleinjung

Der Wuppertaler SV hat sich mit Cenk Dursun verstärkt. Der zentrale Mittelfeldspieler stand zuletzt für Eintracht Hohkeppel auf dem Feld, absolvierte in der Hinrunde acht Partien in der Mittelrheinliga. Der 33-Jährige hat aber eine ganze Reihe von Stationen in seiner Vita. Neben der zwischenzeitlichen Regionalliga-Praxis in Hohkeppel sammelte er diese auch beim 1. FC Düren und beim SV Bergisch Gladbach, in der Mittelrheinliga spielte er auch für den VfL Alfter, die Sportfreunde Troisdorf und in der U15 und U17 für Bayer Leverkusen und Alemannia Aachen.

Mehr Stabilität erhofft

Die Wuppertaler erhoffen sich von dem erfahrenen Spieler Führungsqualität und zusätzliche Stabilität im Abstiegskampf der Regionalliga West. Durgun kommt in der Mitteilung des Vereins auch selbst zu Wort: "Ich freue mich sehr, hier zu sein und für den Wuppertaler SV spielen zu dürfen. Ich bin jetzt seit letzter Woche dabei, die Jungs haben mich sehr gut aufgenommen. Es gab gute Gespräche mit Gaetano, Manu und dem Trainerteam. Ich freue mich darauf, Gas zu geben und meinen Teil beizutragen.“

Auch Sportdirektor Gaetano Manno setzt große Hoffnungen in die Verpflichtung: "Cenk ist im Zentrum des Mittelfelds zuhause und ein absoluter Führungsspieler sowie Leader. Er soll der Mannschaft im Abstiegskampf helfen und Verantwortung übernehmen. Bei seinen letzten Stationen war er Kapitän, ist immer vorneweg marschiert. Ich danke Cenk dafür, dass er gewillt ist, in unserer aktuellen Situation für den WSV zu spielen und uns zu helfen. Wir freuen uns sehr auf ihn und sind überzeugt, dass er dazu beitragen wird, dass wir am Ende der Saison über dem Strich stehen.“