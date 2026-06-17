Wuppertaler SV stellt neuen Sportvorstand vor

Lennart Strufe ist neuer Sportvorstand beim Wuppertaler SV. – Foto: Wuppertaler SV

Es werden viele neue Gesichter in Diensten des Wuppertaler SV stehen, wenn die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt. Nach dem Abstieg in die Oberliga Niederrhein hat Tim Schneider den Trainerposten übernommen. Die Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich und die strategische Ausrichtung des Vereins liegt ab sofort in den Händen von Lennart Strufe. Ihn stellte der Verein am Mittwoch als neuen Sportvorstand vor.

Der gebürtige Wuppertaler stand in seiner aktiven Zeit noch selbst für die U17 und die U19 der Bergischen auf dem Feld. Zudem war er als Nachwuchstrainer für den WSV tätig und leitete die Marketingabteilung auf der Geschäftsstelle im Stadion am Zoo. In der Folge zog es ihn zur TSG Hoffenheim. Dort war er als Administrativer Leiter der Fußballschule tätig und verantwortete organisatorische sowie konzeptionelle Aufgaben rund um die Nachwuchsförderung. Außerdem wirkte er bei der Weiterentwicklung von Konzepten im Fußballtraining und bei der Ausbildung der jungen Talente mit. Es folgte eine Anstellung beim SSV Jahn Regensburg als Kaderplaner und Koordinator Scouting. Zuletzt war er für den 1. FC Köln tätig. In der Domstadt war er als Scout im Einsatz.

Ab sofort ist er wieder in Wuppertal tätig. "Der Verwaltungsrat des Wuppertaler SV hat Lennart Strufe einstimmig als neuen Vorstand Sport bestellt und berufen. Der 36-Jährige ist zudem im Besitz der DFB-A-Lizenz. Die Zusammenarbeit ist ebenso wie bei Cheftrainer Tim Schneider langfristig angelegt und auf Kontinuität sowie nachhaltige Entwicklung ausgerichtet", heißt es in der Mitteilung des WSV. Der Verein will sich zukünftig vermehrt auf junge Talente aus der Region konzentrieren. "Ziel ist es, mehr Identifikation, Kontinuität und Perspektive im Verein zu schaffen. Junge Spieler sollen gezielt entwickelt und Schritt für Schritt an den Seniorenbereich herangeführt werden. Gleichzeitig soll eine klare sportliche Identität entstehen, die für Leidenschaft, Zusammenhalt und einen langfristig stabilen Aufbau steht – von der Jugend bis in den Profibereich", erklärt der Verein weiter.