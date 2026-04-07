Wuppertaler SV ist dank der Konkurrenz noch im Geschäft

Mike Wunderlich (Trainer des Wuppertaler SV): „Wir haben uns sehr viel vorgenommen. Wir sind zu Beginn gut rausgekommen. Die ersten 10 bis 15 Minuten waren wir gut drin, aber wir finden den Abschluss nicht. Danach har man gesehen, was Bocholt kann. Dann bekommst du nach der Pause durch einen Schuss, den man halten kann, das 2:0 und dann hat uns Bocholt am Leben gehalten. Da machen wir es in Überzahl schlecht, kommen erst gar nicht zum Abschuss. Dann wird es schwer, Spiele zu gewinnen, wenn du jetzt in vier Spielen kein Tor schießt. Die anderen Ergebnisse sind wieder für uns gelaufen. Es sind nur zwei Punkte Rückstand. Wir hatten gestern die Ultras da beim Abschlusstraining. Wir werden niemals aufgeben. Alles möglich, aber wir müssen anfangen, Tore zu erzielen . Dominic Duncan und Aldin Dervisevic sind angeschlagen, sie standen heute nicht zur Verfügung. Vielleicht kommt der eine oder andere am Freitag in Bochum zurück.“