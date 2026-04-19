Wuppertaler SV bleibt Vorletzter: Gladbachs U23 gewinnt klar

WSV am Boden. – Foto: Jochen Classen

Mit einem souveränen Auswärtssieg hat Regionalliga West-Vertreter Borussia Mönchengladbach II seine Position im oberen Tabellendrittel weiter gefestigt. Der klare Erfolg beim Wuppertaler SV unterstreicht die unterschiedliche Ausgangslage beider Teams: Während Gladbach den Anschluss an die Spitzengruppe hält, bleibt Wuppertal tief im Tabellenkeller.

Der Wuppertaler SV geriet früh ins Hintertreffen und fand gegen Borussia Mönchengladbach II: Bereits in der Anfangsphase sorgte Alejo Sarco für die Führung der Gäste (6.), die damit direkt die Kontrolle übernahmen. Nur wenig später legte Justin Adozi nach und erhöhte auf 2:0 (23.). Für den WSV, der dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt, entwickelte sich die Begegnung damit früh in eine schwierige Richtung. Mönchengladbach spielte die Partie in der Folge kontrolliert weiter, ohne die Defensive ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Im zweiten Durchgang sorgte Fritz Fleck mit dem dritten Treffer für die endgültige Entscheidung (68.). Während sich Gladbach mit dem Auswärtssieg auf Rang drei verbessert und den Kontakt zu den direkten Verfolgern von SC Fortuna Köln hält, verschärft sich die Lage für Wuppertal weiter. Der WSV bleibt auf einem Abstiegsplatz und benötigt in den kommenden Spielen dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf den SV Rödinghausen. Sollte Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga absteigen, könnte schon Rang 16 reichen, weil dann Fortuna II zwangsabsteigen muss. Aber auch hier liegt der WSV aktuell im Hintertreffen.