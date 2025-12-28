Wuppertaler Südhöhenturnier: Wer schafft den Sprung in die K.O.-Runde?

Nachdem die 35. Auflage des traditionsreichen Südhöhenturniers in Wuppertal am Samstag gestartet war, steht am Sonntag der Final-Spieltag an: Nach einer bislang makellosen Gruppen-Bilanz will der FSV Vohwinkel Wuppertal seinen Erfolgslauf weiter fortsetzen und auch in diesem Jahr den Hans-Löhdorf-Gedächtnispokal einheimsen. Allerdings zeigten auch Gruppen-Kontrahent SSV Bergisch Born sowie der SSV Germania Wuppertal und SV Jägerhaus Linde starke Leistungen und zählen zu den Titelanwärtern. Für Gastgeber SSV 07 Sudberg II hingegen wird es allerdings aller Wahrscheinlichkeit nichts mit einem Platz in der K.O.-Runde.

Nach makellosen Auftritten am Auftakt-Spieltag hat neben Titelverteidiger FSV Vohwinkel Wuppertal auch Landesligist SSV Bergisch Born beste Karten, um den Einzug in die K.O.-Phase am Sonntag perfekt zu machen. Die beiden Titelfavoriten erledigten ihre Hausaufgaben und gewannen jedes ihrer drei Duelle, Vohwinkel geht mit einer eindrucksvollen Tordifferenz von +18 als Spitzenreiter in die beiden letzten Gruppen-Duelle. Überraschen konnte derweil der TSV Einigkeit Dornap, der zwei seiner drei Begegnungen für sich entschied und folglich gute Chancen auf eine K.O.-Runden-Teilnahme hat. Bezirksligist TSV Ronsdorf hingegen enttäuschte ebenso wie Gastgeber SSV 07 Sudberg II und Schlusslicht TSV Beyenburg. Während Letzterer bereits vorzeitig ausgeschieden ist, benötigen sowohl Sudberg als auch Ronsdorf zwingend Siege, um noch Rest-Chancen auf ein Weiterkommen zu wahren.

Gleich zum Auftakt des finalen Spieltags in Gruppe A kam es mit dem Duell zwischen dem TSV Einigkeit Dornap und dem SSV Bergisch Born zu einem hochkarätigen Aufeinandertreffen. Denn sowohl Bezirksligist Dornap als auch der höherklassige Kontrahent konnten am Auftakt-Spieltag überzeugen und hofften nun darauf, sich durch einen Dreier eine Top-Ausgangslage für den Einzug in die K.O.-Runde zu erspielen. Den besseren Einstand in den zweiten und letzten Turniertag erwischten dabei die favorisierten Borner, die nach vier absolvierten Minuten zum ersten Torerfolg kamen. Und auch in der Folge ließ der SSV nicht locker und erhöhte durch ein Eigentor auf 2:0, bevor Sascha Kreuzer den TSV mit seinem Anschlusstreffer zurück ins Spiel brachte. Doch die Schlussminuten gehörten dann wieder dem Landesligisten aus Born, der in der Schlussphase doppelt zuschlug und somit auch das vierte Gruppenspiel für sich entscheidet, womit der SSV das Viertelfinale-Ticket sicher hat.

Ebenfalls den Sprung in die K.O.-Runde schaffen konnte auch Titelverteidiger FSV Vohwinkel Wuppertal, der mit einem Dreier gegen Ligarivale TSV Ronsdorf mit Kontrahent Bergisch Born gleichziehen konnte. Nachdem Vohwinkel bereits am Vortag keine Gnade hat walten lassen und gar zweistellig gewann, ließ der Bezirksligist auch gegen Ligakontrahent Ronsdorf die Muskel ordentlich spielen: Leon Miguel Zahran und Niklas Dörrier brachten den Favoriten früh auf die Siegerstraße, Ersterer traf bereits zum fünften Mal im Verlauf des Turniers. Im Anschluss passierte dann bis in die Schlussminuten nichts, in denen die Begegnung dann aber wieder Fahrt aufnahm: Nachdem Ronsdorf - das nach lediglich einem bisherigen Dreier auf Zählbares angewiesen warten - auf 1:2 verkürzte, gelang Luis Cosimo Fritzsch in der Schlussminute die Vorentscheidung. Anschließend gelang dem TSV lediglich noch der 2:3-Anschluss, aufgrund einer Zeitstrafe beendeten die Schwarz-Weißen die Partie zudem nur zu viert. Damit schwinden die Hoffnungen des Bezirksligisten auf einen Platz unter den besten acht.