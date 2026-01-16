Viktoria Goch hat personell nachgelegt. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Wunsch-Neuzugang sorgt bei Viktoria Goch weiter für Spannung Trotz des Test-Siegs bei der SGE Bedburg-Hau richtet sich der Blick beim Landesligisten Viktoria Goch vor allem auf eine Personalie – Ilias El Moumen.

Viktoria Goch ist mit einem deutlichen 5:2 (1:1)-Sieg gegen die SGE Bedburg-Hau ins neue Jahr gestartet. Im ersten Testspiel der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Landesliga zeigte das Team von Trainer Kevin Wolze eine starke Leistung – und zudem gibt es Neuigkeiten in einer Personalfrage, die den Verein seit Wochen beschäftigt. Hat die Verpflichtung von Ilias El Moumen endlich geklappt?

Di., 13.01.2026, 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau SGE B.-Hau Viktoria Goch Vikt. Goch 2 5 Abpfiff + Video Der 21-Jährige hat zumindest sein erstes Spiel für Viktoria Goch absolviert. Im Test bei der SGE Bedburg-Hau stand er sogar in der Startelf. „Eine Unterschrift gibt es zwar noch nicht. Wir haben für ihn aber eine Freigabe für Testspiele bekommen“, sagt Viktoria-Trainer Kevin Wolze. Der GSV Moers, für den Ilias El Moumen bislang gespielt hat, tut sich offenbar schwer, den jungen Mann so einfach ziehen zu lassen. Denn die Moerser stecken derzeit in einer Krise und stehen vor einer ungewissen Zukunft in der Landesliga – finanziell und daher auch personell.

Kevin Wolze ist zuversichtlich, dass er den Mittelfeldmann schnell voll integrieren kann. „Ich denke, dass es in einigen Tagen eine Entscheidung geben wird“, sagt der Coach. „Wir wären natürlich sehr froh, wenn das klappen würde. Denn er als Spieler würde uns noch einmal weiterbringen. Er ist sehr laufstark“, sagt Wolze. Improvisation in der Vorbereitung Im Test gegen die SGE Bedburg-Hau zeigte Ilias El Moumen schon, was er drauf hat. „Er hat das sehr gut gemacht“, so Wolze. Insgesamt ist der Trainer mit dem ersten Testspiel des Jahres auch zufrieden. Das Ergebnis stand für ihn aber weniger im Vordergrund. „Für uns ging es eher darum, wieder ein Gefühl für den Platz und den Ball zu bekommen. Bislang waren wir nur in der Soccerhalle. Und wir haben etwas Krafttraining gemacht. Die Jungs haben es ordentlich gemacht und ihre Spielfreude gezeigt“, sagte Wolze. „Auch wenn einige Spieler noch Muskelkater hatten.“ Nur die beiden Gegentore ärgerten den Viktoria-Trainer. Denn sie seien vermeidbar gewesen.