Würzburger Kickers holen ehemaligen Zweitliga-Aufstiegshelden zurück

Die Würzburger Kickers begrüßen ein altbekanntes Gesicht: Luke Hemmerich ist zurück und schlägt sein mittlerweile drittes Kapitel am Dallenberg auf. Der 27-jährige Defensivspieler hat erneut einen Vertrag beim unterfränkischen Regionalligisten unterschrieben. Bereits in der Drittliga-Saison 2019/2020 wechselte Hemmerich von Energie Cottbus zu den Kickers und absolvierte 32 Spiele, in denen er drei Treffer erzielte und am Ende mit der Mannschaft in die 2. Bundesliga aufstieg. Die darauffolgende Spielzeit wurde durch mehrere Erkrankungen überschattet – nur drei Einsätze standen am Ende auf dem Papier.

Nach seinen Stationen beim West-Regionalligisten Preußen Münster und de damaligen Drittligisten SpVgg Bayreuth kehrte Hemmerich zur Saison 2022/23 zu den Kickers zurück. In der vergangenen Saison lief er für den Würzburger Ligakontrahenten TSV Aubstadt auf, für den er in 33 Partien drei Tore und vier Vorlagen beisteuerte. Nun folgt das dritte Kapitel am Dallenberg. in seiner ereignisreichen Laufbahn hat Hemmerich unter anderem bereits 12 Zweitliga- und 77-Drtitliga-Spiele bestritten.





"Aller guten Dinge sind drei. Ich freue mich riesig, wieder zurück in Würzburg zu sein,“ sagt Luke Hemmerich und fügt an: "Die Zeit hier hat für mich eine besondere Bedeutung – sowohl sportlich als auch persönlich. Ich habe den Verein nie aus den Augen verloren und will nun dabei helfen, die Entwicklung der Mannschaft und den Verein voranzubringen.“ Auch Kickers-Sportdirektor Sebastian Neumann zeigt sich erfreut über die Rückkehr des 27-jährigen Klassefußballers: "Wir freuen uns, dass Luke wieder bei uns ist. Er kennt die Liga, den Verein und das Umfeld – das ist ein großer Vorteil. Seine Erfahrung und Vielseitigkeit in der Defensive, aber auch in der Offensivewerden uns in dieser Saison sehr weiterhelfen.“